¡El PRD vive, el PRD sigue… el PRD está unido!

El PRD aprendió de sus errores y hoy priorizamos la unidad y la fortaleza; hoy somos un instituto que reconoce el trabajo de toda la militancia, desde el más modesto hasta el más encumbrado integrante de nuestro partido. Reconozco a los dirigentes nacionales y estatales de mi instituto, donde nací políticamente y donde he caminado toda mi vida, por construir y fortalecer esta ruta.



De manera particular reconozco a mi amigo Carlos Reyes Torres, hombre cabal y de palabra, que hoy me da su confianza para que juntos construyamos una nueva etapa del perredismo en el Estado, ’el plan que evolucionará Guerrero.’



Hoy reitero mi compromiso y lealtad a los guerrerenses, mi llamado fuerte a los militantes, a todos aquellos con los que conjuntamente construimos este partido, a las organizaciones, a los frentes, a todos los que habremos de buscar y escuchar con humildad para decirles que tienen las puertas abiertas en esta nueva etapa del sol azteca.



Seguiré en la ruta con mi convicción de demócrata y de izquierda, seguiré trabajando a ras de suelo, siempre pensando en el bienestar de la gente, porque esto apenas comienza.



Gracias a todos los que han creído en mí, a mi equipo de trabajo, a mis familiares y amigos, a los que recientemente partieron, a todo el perredismo guerrerense. Vamos juntos, vamos a seguir soñando, vamos a seguir creciendo y vamos a evolucionar.



Atte. Lic. Evodio Velázquez Aguirre.