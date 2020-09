El PRD y la alianza interna tan necesaria

*Los resultados del Fiscal de Guerrero



Como se sabe, en Guerrero, los perredistas tendrán la libertad de construir sus alianzas con quien decidan.

Ese fue el acuerdo que tomó la directiva estatal de este partido, encabezado por Alberto Catalán Bastida, con la dirigencia nacional, en manos de Jesús Zambrano, uno de los famosos y mal vistos, Chuchos.

Para eso, la dirigencia estatal deberá elegir con quien hacer alianzas, aunque lo más importante por el momento es que las expresiones políticas sean capaces de armar acuerdos internos.

Es decir, es urgente para los perredistas, sí pretenden obtener la gracia de sus electores, que se sienten a realizar una negociación que les dé resultados inteligentes y justos, de larga duración.

Para eso se necesita que sus procesos de negociación sean eficaces y respetuosos y, al final sean satisfactorios para todos los participantes.

Es pues necesario dejar atrás esas negociaciones que terminaban en enfrentamientos físicos, lo que contribuyó a degradar su práctica política electoral.

Y esto les llevó, sin duda, a perder parte de sus simpatizantes.

Hoy en el PRD se enfrentan dos bloques que pugnan por obtener la candidatura a la gubernatura.

Uno es el que encabeza Carlos Reyes, impulsado por algunos grupos perredistas, donde destaca el diputado federal Raymundo García Gutiérrez y Celestino Cesáreo, diputado local.

Habrá que mencionar que Raymundo García es uno de los políticos que han ganado las veces que participa en las elecciones y contribuye decididamente en el fortalecimiento de su partido, y lo mismo hace Celestino Cesáreo.

Ambos personajes tienen la experiencia suficiente para sentarse con el otro grupo que encabeza Evodio Velázquez Aguirre, y que también trae sus respaldos, que le hace pensar que puede ser elegido el candidato a gobernador.

Serán las alianzas, como ya se dijo, las que definan quien obtendrá la candidatura, pero ambos grupos tejen los necesarios acuerdos para fortalecer sus proyectos.

Y esto se vio hace algunos días, donde Carlos Reyes se vio arropado por unos 700 líderes naturales de su partido, así como dirigentes panistas.

Lo sorpresivo es que también estuvieran dirigentes del MC, lo que da la idea de que las alianzas van caminando y su proyecto engrosando simpatizantes.

No hay que olvidar la presencia del grupo que encabeza el exgobernador Ángel Aguirre, cuya función que ha adoptado, es la del gran negociador, sobre ambos grupos, y que al ser eximido de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, le va a otorgar mayor fortaleza para participar, incluso, como candidato a presidente municipal de Acapulco.

Sin duda, el PRD necesita se esa unidad tantas veces cacareada y no lograda hasta el momento, para que las alianzas con otros partidos sean para sumar y no se conviertan en un lastre para otros.

Los líderes mencionados tienen la palabra.

A QUIEN HABRÁ QUE HACERLE UN RECONOCIMIENTO es al Fiscal Jorge Zuriel de los Santos.

Su desempeño ha llevado a la detención de varios delincuentes que se encontraban huyendo de las autoridades.

Gracias a los Agentes Ministeriales se detuvo a Fabián "N" y se vinculó a proceso como probable responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa en agravio de Yorbelin "N".

El detenido se ensañó con Yorbelin, a quien propinó varias heridas con arma blanca, dejándola herida y sangrando.

Fue gracias a un vecino quien la defendió que no pudo cometer el feminicidio.

Fabián permanecerá detenido como probable responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa.

Este hecho comprueba que la Fiscalía da atención a los delitos del fuero común y pone también atención a los relacionados con los temas de igualdad de género.

Otro detenido es el jefe de plaza de Huamuxtitlán, relacionado con Jorge N, alias La Chiva, quien es acusado de la desaparición de Arnulfo C.

Con esa detención, la Fiscalía General a través del Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de Cristo «N», señalado como probable responsable de secuestro agravado en el municipio de Huamuxtitlán.

El detenido es señalado de ser jefe de plaza en dicho municipio y vinculado a Jorge ’N’ alias ’La Chiva’, y está relacionado con la desaparición de Arnulfo ’C’.

Otro detenido es Edgar N, a quien el Juez de Control de Distrito de Tabares lo vinculó a proceso por el delito de violación equiparada agravada.

El imputado es acusado de cometer el delito cuando la madre de la menor víctima no se encontraba en casa.

Destaca el operativo que los Agentes Ministeriales realizaron fue en Acapulco, donde éstos perseguían a unos delincuentes que se dedicaban a la extorsión, quienes agredieron a los agentes con armas de fuego.

En este operativo perdieron la vida dos de los agresores, y varias armas fueron aseguradas.

De acuerdo a los hechos, los Agentes Ministeriales acudieron al llamado de una denuncia anónima que alertaba de personas desconocidas y armadas abordo de un vehículo Volkswagen, marca Jetta, quiénes se dedicaban al delito de extorsión en comercios establecidos en dicha colonia.

Estos apenas son ejemplos del quehacer de la Fiscalía de Guerrero, y habrá que reconocer sus resultados.

Logros que no se habían visto con anteriores Fiscales o Procuradores.