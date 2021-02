El precio de bitcoin alcanza los US$50.000 por primera vez en medio del nuevo interés de Wall Street

El precio de bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico tras el respaldo adicional de los bancos de inversión de Wall Street.



La criptomoneda superó los $50,000 dólares por primera vez el martes, marcando el último pico en una recuperación que ha visto aumentar su valor 10 veces desde marzo pasado.



Tanto JPMorgan como Morgan Stanley, dos de las entidades financieras más importantes de Wall Street, parecen estar considerando un movimiento hacia la divisa virtual. En concreto, Morgan Stanley planea situar $150.000 millones de dólares bajo un área que apueste al bitcoin y el mercado de las criptomonedas, según Bloomberg.



El copresidente de JPMorgan, Daniel Pinto, también dijo que la multinacional con sede en Nueva York pronto podría unirse a otros pesos pesados de las finanzas al agregarla a su lista de apuestas.



"Si con el tiempo se desarrolla una clase de activos que será utilizada por diferentes administradores de activos e inversores, tendremos que involucrarnos", dijo a CNBC. "La demanda aún no está ahí, pero estoy seguro de que lo estará en algún momento".



Las últimas ganancias de bitcoin significan que está a solo un 8% de tener una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.



El precio en alza ha sido impulsado por inversores institucionales que buscan cada vez más agregar criptomonedas a sus carteras, así como por las principales empresas de pagos como Mastercard y PayPal .



El interés también provino de otras industrias, y Tesla anunció una inversión de $1.500 millones de dólares en bitcoin la semana pasada.



"Bitcoin subió más del 25 por ciento durante la semana después de una serie de anuncios importantes de empresas, incluida Tesla", dijo a The Independent Simon Peters, analista de criptomonedas de la plataforma de inversión en línea eToro. "La medida de Tesla provocó más anuncios de otras industrias la semana pasada, y muchos de los nombres líderes en banca y finanzas anunciaron planes similares para integrar criptoactivos".



Entre ellos se encontraba Bank of New York Mellon (BNY Mellon), el banco más antiguo de Estados Unidos, que anunció planes para transferir y emitir bitcoins este año.



El ejecutivo de BNY Mellon, Roman Regelman, dijo en ese momento que "los activos digitales se están convirtiendo en parte de la corriente principal" y que el banco eventualmente trataría a Bitcoin como cualquier otro activo.