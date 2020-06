El Presidente actuará con dignidad y decoro en su visita a EU con motivo del T-MEC, asegura Ricardo Monreal.



Existen protocolos de Estado para visitas oficiales y si esos protocolos se siguen puntualmente, no habrá nada que reclamar, puntualizó.



El Presidente de la República actuará con dignidad y decoro en su visita a Estados Unidos con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial con ese país y Canadá, conocido como T-MEC, aseguro el senador Ricardo Monreal Ávila.



Durante una reunión a distancia con el grupo de medios "Guerrero en redes", el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que existen protocolos de Estado para visitas oficiales y si esos protocolos se siguen puntualmente, no habrá nada que reclamar, agregó.



El legislador expuso que hace unos días preguntó a "un amigo legislador demócrata de Texas" sobre si la vista del Presidente de México sería considerada como un apoyo tácito a Donald Trump, a su reelección o si se puede considerar una actitud injerencista directa en el proceso electoral venidero, y que si esto le podría acarrear molestia a Joe Biden.



Según el senador, el demócrata contestó que seguramente la Casa Blanca buscará capitalizar políticamente la visita, sobre todo, con la comunidad hispana, donde el presidente López Obrador es querido y respetado.



El político texano, dijo Monreal, aclaró que entienden perfectamente que el marco de la visita es dar el banderazo de inicio a un tratado comercial, que recibió la más alta votación de demócratas y republicanos. Literalmente es una visita de Estado.



Viene a darse la mano de par en par no a levantarle la mano a un candidato en campaña, porque, además, el proceso electoral no ha iniciado formalmente, continuó.



Sin embargo, Ricardo Monreal señaló que sí molestaría mucho a los demócratas que el presiente mexicano hiciera un llamado a votar por Trump, además, si decide visitar a Biden habría una injerencia electoral directa.



Aunado a ello, el legislador texano recomendó que el presidente de México diera un mensaje de aliento a sus connacionales, dado que son una de las poblaciones más golpeadas por el coronavirus.



Monreal Ávila recordó que el gobierno anterior "se puso de tapete" con el entonces candidato, Donald Trump, al recibirlo en la residencia presidencial mexicana. Algo que todavía tiene que recordarse con vergüenza. En esta ocasión no es igual, afirmó.



Asimismo, el senador dijo que las secuelas económicas que va a generar la pandemia por COVID-19, aparte de dolorosas, serán devastadoras. Detalló que habrá problemas con la Mipymes, por lo que el Presidente de la República ya prepara planes y programas para fortalecerlas a través de apoyos.



Aseguró que, a pesar de los daños que ha dejado la pandemia, el titular del Ejecutivo ha tomado las decisiones correctas al ponerse en manos de los científicos para señalar la semaforización del país, respetando las medidas sanitarias y recomendaciones del Consejo de Salubridad General.



En medio de la preocupación, destacó que tenemos la buena noticia de la puesta en marcha del T-MEC. Recordó que el Senado aprobó ayer diversas leyes para actualizar el marco normativo para que no haya desventaja de los empresarios mexicanos frente a los de otros países.



El legislador consideró que el acuerdo comercial brinda esperanza de recuperación económica y de reactivación del empleo.



Todo el mundo vive una situación delicada, por lo que destacó que el Presidente no haya acudido a un endeudamiento irracional que terminarían pagando todos los mexicanos, como el Fobaproa o el rescate carretero.



Subrayó que Andrés Manuel López Obrador está al pendiente de la salud y de la recuperación económica. Es una buena señal para que estemos aperturando lo que sea conveniente, atendiendo las medidas sanitarias y de acuerdo con la semaforización.



Respecto a los presidentes municipales y diputados de Morena de Guerrero, que no han entregado muy buenas cuentas, aseguró que todos los servidores públicos están sometidos a un escrutinio público ’y la gente premia buenos gobiernos y castiga malos gobiernos’.



En este sentido, hizo votos para que todos los que son diputados y presidentes municipales hagan un gran esfuerzo para darle seguimiento a la actitud del Presidente López Obrador, en cuanto a la austeridad, combate a la corrupción, política social y trabajo sin tregua.



’Deberían secundarlo, alejarse de toda frivolidad, privilegios, séquitos y copiar al Presidente y no perder la oportunidad de seguir sirviendo a Guerrero y los guerrerenses’, puntualizó.