Thalí Leyva



Jue 05 Noviembre 2020 11:11



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le debe aplicar la ley a su hermano Pío, si incurrió en algún delito electoral; esto, luego de que se dio a conocer que este último presentó un recurso para detener la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando prescripción de los hechos.



¿Qué ocurrió? Durante su conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre el recurso que presentó Pío ante el Tribunal Electoral (TEPJF) para detener la investigación de la Unidad Fiscalizadora del INE y aseguró que en su gobierno no habrá influyentismo y que habrá justicia.



AMLO aseguró: "Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México’.



López Obrador reiteró que las autoridades del Poder Judicial son independientes y prueba de ello, dijo, es que lleva año y medio sin ver al fiscal presencialmente, Alejandro Gertz Manero, ’ya cambió esto, no somos iguales y no luchamos para ser lo mismo, no es más de lo mismo".