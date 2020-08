El presidente Andrés Manuel López Obrados, dijo que Genaro García Luna, fue el dedo chiquito de Felipe Calderón,

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue ‘el dedo chiquito’ de Felipe Calderón, durante su sexenio. Recordó que el expolicía habría estado al servicio de un grupo del narcotráfico, en referencia al Cártel de Sinaloa.



¿Qué dijo AMLO? En conferencia mañanera, aseguró: ’Narcoestado son palabras mayores, pero antier me salió, y digo -por qué no, si el que estaba a cargo de la Seguridad, le servía a una de las bandas- … porque ese señor que está detenido en EUA era el dedo chiquito de Felipe Calderón y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico’.



Narcoestado. AMLO rectificó su discurso al decir que ’se le salió’ llamar a México, en los tiempos de Calderón Hinojosa, como un narcoestado, aseguró que fue de manera espontánea e incluso que se trata de ’palabras mayores’.



’Se me salió así, lo del narcoestado, porque en efecto, escritores, analistas, intelectuales, que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de inseguridad por el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado, esto data de hace 10 años, desde que estaba Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico’, apuntó López Obrador.