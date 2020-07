El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, contagiado por Covid 19.

El ultraderechista presidente de Brasil Jair Bolsonaro, confirmó la mañans de este martes que se ha contagiado por Covid 19.

Así, Bolsonaro, quien ha mínimizado la pandemia provocada por el coronavirus y ordenó la "normalización" de actividades económicas en el "pico" de los contagios tal como se lo exigían los dueños de empresas lo que ha causado miles de muertes, ha sido víctima de su misma acción criminal.

Por la noche del lunes había comenzado a circular la información que indicaba que el presidente de Brasil había dado positivo de coronavirus. Jair Bolsonaro habría presentado síntomas compatibles con el virus, por lo que fue sometido al análisis correspondiente.

Luego de horas de hermetismo, fue el propio Bolsonaro quien habló frente a la prensa.



De forma irresponsable sostuvo esta mañana una conferencia de prensa presencial pese a que se encuentra contagiado.



La conferencia de prensa fue en su residencia. Luego de diversas preguntas sobre otros asuntos, el mandatario confirmó que el domingo comenzó a tener fiebre y dolor de garganta, y había dado positivo en coronavirus.



Mientras hablaba, indicó que no quería contagir a nadie, sin embargo no se mantuvo la distancia correspondiente con los presentes.



Ahora, comenzó un tratamiento con hidroxicloroquina, cuya droga generó polémica ya que aún no está indicada como efectiva para combatir el virus. Sin embargo, el mandatario aprobó su uso desde un principio sin tener un aval científico.

Hace unas semanas el presidente de Honduras, también de tendencia ultraderechista Juan Orlando Hernández se mantuvo en aislamiento tras confirmarse que se había contagiado con Covid 19