El Presidente de México, ’más peligroso que el coronavirus’

Debajo de este encabezado, desplegado ayer a toda la plana en un diario de Zurich, Suiza, los editores colocaron una gran foto que muestra a Andrés Manuel López Obrador, de guayabera, sonriente, feliz, con los brazos extendidos, caminando por un pasillo vallado saludando de mano a la gente en un pueblo de Guerrero.



La concreción del encabezado es en sí todo un editorial internacional. El diario de Zurich, centro financiero de Suiza, sintetiza el proceder absurdo con que se ha conducido en mandatario mexicano quien, a diferencia de todos sus pares en el mundo entero, en lugar de aplicar medidas extremas de precaución frente a la pandemia, exhorta a su pueblo a violar toda prudencia en relación al coronavirus.



AMLO es el hazmerreír internacional, el asombro que abre ojos y levanta cejas en todos en el mundo, y nuestra incomprensible tragedia nacional en este momento.



A diferencia de inmunólogos, centros de salud de todos los niveles y organismos e instituciones internacionales de salud, él tiene ’otros datos’ sobre esta pandemia y actúa en consecuencia. Y pide que los mexicanos lo sigan. Que salgan y compren, consuman, que convivan, se abracen y besen todos los mexicanos.



Una de las consecuencias directas, graves, de esta evasión -negación- de la realidad del Presidente de México, es que no existe una política nacional de prevención y atención a esta pandemia, y que gobernadores y alcaldes apliquen medidas por su propia cuenta.



Pero sobre todo que los propios mexicanos lo dejen solo y se recluyan ellos mismos en atención a quienes les recomiendan cuidarse, aislarse.



Esa es hoy la peor encuesta en contra de AMLO.



El mismo ha convertido la pandemia en una medición política de su Gobierno.



El Legislativo no se puede paralizar: Monreal



Con un listado de al menos unas 15 importantes reformas pendientes, de no menos sobresalientes nombramientos en curso, Ricardo Monreal está decidido a jalar hasta dónde sea posible en medio de la pandemia del coronavirus a los suyos y los opositores en el Senado a no parar sus labores.



Ayer, en la primera gran videoconferencia, por internet y redes sociales que encabeza, el zacatecano consideró que México -como el mundo­ vive tiempos inéditos.



E inéditas deben ser las respuestas, afirmó.



E insistió lo que ha venido repitiendo en las semanas anteriores: pero ’el trabajo legislativo es continuo y no se detiene’.



Y por ello anunció que a pesar de todas las recomendaciones y exigencias de los líderes y grupos parlamentarios este martes habrá sesión.



’Y la habrá porque hay unas 15 leyes pendientes’, sintetizó.



Durante su videoconferencia en la cual respondió a todas las preguntas que le plantearon reporteros que estaban fuera del recinto legislativo, en sus oficinas o casas, entre pocos camarógrafos y fotógrafos que se dieron cita las oficinas de la Junta de Coordinación Política, Monreal explicó que desde el viernes pasado ha conversado con prácticamente todos los coordinadores y los grupos parlamentarios.



’Estoy uno a uno, revisando un acuerdo en el que todos avalemos continuar con el trabajo legislativo y atendamos con responsabilidad y seriedad todas las recomendaciones frente a esta pandemia’.



Dijo haber también conversado con la senadora tabasqueña de Morena Mónica Fernández, presidenta del Senado, para establecer reglas a fin de mantener la distancia recomendada entre los senadores en la sesión de hoy.



Uno de los acuerdos fue que se establezca que algunos de los senadores estén desde sus cubículos siguiendo la sesión, y establecer bloques de votación, luego del debate.



Ello significa que en el Pleno estarían presentes menos de 50 senadores, pertenecientes a las comisiones dictaminadoras, así como quienes pidan presentarse en tribuna para debatir el proyecto de dictamen que se presente.



El método funcionaría antes de la votación. Así no estarían todos al mismo tiempo en el pleno.



El voto se realizaría en suficiente tiempo para que quienes no estén presentes, puedan presentarse al salón de Plenos a votar y luego salirse de nuevo.



Las propuestas de desahogo del trabajo legislativo prevén que, si se tienen que suspender sesiones, entonces estas se repongan dentro de un período extraordinario.



Y es que a partir de hoy, sólo faltan 5 sesiones antes de concluir el periodo a fines de abril.



Recordó que en conversaciones con la priísta Claudia Ruiz Massieu, quien coordina varios grupos se ha hablado de que en esta ocasión los plazos para tramitar las reformas y las iniciativas, no sean fatales, y que una vez terminada la pandemia, se pueda recuperar el tiempo.



Este martes, dada la emergencia, dijo Monreal, sólo se tocarían los temas más importantes como son: reformas constitucionales, lo relativo a las plataformas digitales y posiblemente lo del outsourcing.



Se prevé sea esta una sesión de corta duración.



Por lo demás, y frente a las críticas y reclamos de la oposición y otros sectores ante la actitud de desenfado asumida por el gobierno de López Obrador ante la pandemia, Monreal consideró que en México no hay caos.



Y confió que las medidas establecidas por la administración de AMLO enfrentarán bien a la pandemia.



Lo que sí reconoció es que de cualquier forma habrá una grave afectación económica y financiera a causa de este virus.



’México ha manejado con cautela la crisis y, pese a las presiones, se ha mantenido la conducción correcta: lejos de descalificar al gobierno debemos respaldar al presidente López Obrador y no hacer caso de noticias falsas’, indicó.



De igual forma reveló que un estudio señala que hay 30 senadores vulnerables al coronavirus, por ser mayores de 60 años.



Y reconoció que no sólo estos, sino todos deben seguir las recomendaciones del gobierno federal, de la ciudad de México y evaluar si es conveniente seguir.



Indicó que por ello hoy el Senado sólo laboró con el 60 por ciento del personal, mientras que el 40 por ciento restante no acudió por ser grupos vulnerables.



’En estos momentos ya hay unas 500 personas en sus casas por diversos motivos en torno a la pandemia, aunque muchos realizan trabajo a distancia’, precisó.



Con buen humor concluyó al indicar que: ’el aislamiento es bueno, pues invita a la reflexión’.





www.endirecto.mx