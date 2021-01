El Presidente de México teme que los dueños de las redes estén creando un ’gobierno mundial’

Durante estos tres años, desde su campaña hasta los dos que lleva como Presidente, Andrés Manuel López Obrador ha considerado a las redes sociales ’benditas’. Sigue creyéndolas. Pero ahora teme, según dijo, que sus dueños estén creando un ’gobierno mundial’.



Esto, por la decisión de Twitter, Instagram y Facebook –cuyo dueño, Mark Zuckerberg, consideró arrogante– de limitar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El mandatario federal expresó desde Palacio Nacional su rechazo a las acciones que se aplicaron en contra de su homólogo estadounidense, pues lo calificó como un acto en contra de la libertad de expresión y de las garantías individuales.



En su tradicional encuentro matutino con la prensa, uno de los reporteros plateó al Jefe del Ejecutivo federal si México no ha pensado en crear sus propias redes sociales ahora que se suscitó la censura ocurrida contra Donald Trump, por lo que López Obrador aclaró que quizá deberían pensarse más medios de comunicación alternativos, ya que la concentración en un solo lugar propicia este tipo de hechos.



Por ello, Andrés Manuel reiteró que el bloqueo de cuentas que se realizó desde el 6 de enero en contra de Trump es ’una mala señal, un mal presagio’, pues definitivamente se atenta contra la libre expresión.



’Esto que tú bien señalas como un ‘apagón’, esto que hicieron las redes sociales hace unos días, es una mala señal. Es un mal presagio de que particulares deciden silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad, entonces, no se vaya a estar creando un ‘gobierno mundial’ con el poder del control de las redes sociales, un poder mediático mundial’, expuso en el recinto ubicado en la Ciudad de México.



El Presidente mexicano dijo que lo que ocurrió fue gravísimo y no debe olvidarse, pues las empresas de redes sociales digitales actuaron como ’la Santa Inquisición’ manejando la opinión pública.



El fundador de Morena agregó que ayer leyó la publicación que Mark Zuckerberg, creador y director de Facebook, hizo aclarando el tiempo que las redes sociales del Presidente de Estados Unidos estarán bloqueadas. López Obrador recalcó que el mensaje de Zuckerberg le pareció prepotente y arrogante, ya que habla sobre las normas de comunidad en la plataforma digital, pero no sobre ’la libertad, el derecho a la información’.



’Además, un tribunal de censura, como la ‘Santa Inquisición’, pero para el manejo de la opinión pública, es gravísimo. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque sí yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales. Luego leí la carta del dueño de Facebook y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas, ¿y qué la libertad?, ¿el derecho a la información?, ¿el papel de las autoridades legalmente constituidas?’, destacó.



Finalmente, aclaró que aunque él sigue celebrando la aparición de las redes sociales -pues significan una gran apertura al diálogo y la información-, no debe de confiarse y mejor ocuparse de crear medios alternativos que ’permitan que se informe al pueblo’.



’Entonces, sí hay que pensar en eso. No confiarnos, porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparecen las redes sociales y todos lo celebramos. Yo sigo sosteniendo que las redes sociales son ‘benditas’, pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos. No dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información’, consideró el mandatario oriundo de Tabasco.



Un día después de la toma del Capitolio de Washington por simpatizantes del Trump, Andrés Manuel López Obrador consideró como censura que las redes sociales como Twitter o Facebook tomaran la decisión casi inédita de bloquear las cuentas del mandatario saliente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el asalto al Capitolio en Washington.



En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario recalcó que no estaba de acuerdo con que a su aún homólogo estadounidense le bloquearan la opción de publicar contenido en al menos tres redes sociales, y explicó que ese tipo de acciones atentan contra la libertad de expresión.



El Jefe del Ejecutivo federal comentó que la censura que aplicó principalmente Twitter a Donald Trump no tendría que haber sucedido, ya que ’es un asunto de Estado, no de las empresas’. Incluso, consideró que este tipo de acciones hacen que los dirigentes de redes sociales actúen como ’un Juez o la Santa Inquisición’.



’¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, ‘te castigo porque yo Juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial’ ¿Dónde está incluso la norma, la legislación? Eso es un asunto de Estado, no es asunto de las empresas’, recalcó durante su encuentro matutino con la prensa.



Al inicio de su conferencia el mandatario rechazó pronunciarse sobre el asalto del miércoles al Capitolio de los seguidores de Trump que se niegan a reconocer su derrota electoral, un asedio que duró casi cuatro horas y dejó cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.



Pero al final de su rueda de prensa, el líder izquierdista sí expresó su molestia por el actuar de Facebook y Twitter, que suspendieron videos y publicaciones del mandatario saliente de Estados Unidos ’debido a la violencia’.