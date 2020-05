El presidente de Tanzania, que posee un doctorado en química, duda del Covid -19

En solo un mes, Tanzania pasó de tener solo 20 casos de coronavirus registrados a 480 casos, un aumento alarmante que coloca al país con el mayor número de casos en África Oriental. Sin embargo, el presidente del país, John Magufuli, está convencido de que el número puede ser exagerado debido a problemas técnicos con los kits de prueba importados.



Magufuli, que posee un doctorado en química, dijo que los evaluadores habían obtenido al azar varias muestras no humanas de animales y frutas que incluían una oveja, una cabra y una pata de pata y los resultados fueron positivos. Las muestras recibieron nombres y edades humanas y se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia del país para analizar el coronavirus sin que los técnicos de laboratorio conocieran la verdadera identidad de las muestras.





Aparentemente, esto provocó que Magufuli creyera que algunas personas que resultaron positivas para Covid-19 podrían no haber contraído el nuevo virus después de todo. "Siempre he levantado mis sospechas sobre cómo nuestro laboratorio nacional ha estado llevando a cabo los casos de Covid-19" , dijo en un evento en Chato en el noroeste de Tanzania. El presidente, que ordenó una investigación sobre los protocolos de prueba del país, insinuó la posible interferencia de saboteadores no identificados.



Pero Tanzania ha sido criticada por expertos en salud pública por permitir un enfoque más relajado de la pandemia en comparación con los estrictos bloqueos y restricciones en los países vecinos de África Oriental. En cambio, Magufuli pidió a los tanzanos que rezaran el virus y dejó abiertos los lugares de culto desde que comenzó el brote de Covid-19.



La presión adicional sobre el presidente se produjo después de que tres miembros del parlamento murieron con presuntos síntomas de Covid-19 en las últimas dos semanas. El partido de oposición ahora se niega a venir al parlamento mientras intentan aislarse a sí mismo, mientras que Magufuli ha amenazado con cobrarles cargos por estar en su ausencia.





Magufuli ahora confía en un tratamiento a base de hierbas promocionado como una cura para Covid-19 por el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no había pruebas de ninguna cura.



’Me estoy comunicando con Madagascar, y ya han escrito una carta diciendo que han descubierto algo de medicina. Enviaremos un vuelo para traer el medicamento para que los tanzanos también puedan beneficiarse. Entonces, como gobierno, estamos trabajando día y noche ’, dijo.



La República del Congo y Guinea Bissau son otros países africanos que han prometido importar el remedio herbal.



Poco después de que Magufuli fuera elegido en octubre de 2015, los tanzanos e incluso otros africanos, celebraron su personalidad de "excavadora" por hacer cosas como despedir a varios altos funcionarios del gobierno en su cruzada anticorrupción con visitas improvisadas a instituciones públicas. El hashtag #WhatWouldMagufuliDo? tendió tendencia en Twitter durante este período de luna de miel y fue visto como un llamado de atención para que otros líderes africanos emularan al líder tanzano sin sentido.





Con el tiempo, ese brillo se ha desvanecido con las medidas drásticas de los medios y el presidente ha sido criticado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, que incluyó una política sobre la prohibición de las niñas embarazadas de la escuela.



El país está programado para celebrar elecciones a finales de este año, y Magufuli probablemente volverá a competir.