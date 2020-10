El presidente Marcos Parra inauguró la ’Misión Comercial Taxco 2020’ en apoyo a la reactivación económica en el municipio.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero.13 de octubre de 2020.-’El Consejo Regulador de la Plata, no ha dejado de estar visualizando alternativas que nos permiten a los taxqueños, ofrecer calidad, diseño, oportunidad y también una variedad de grandes productos’, así lo manifestó el presidente Marcos Efrén Parra Gómez al inaugurar la Séptima Edición de la ’Misión Comercial Taxco’, que se lleva a cabo del 12 al 16 de octubre.

Parra Gómez, al realizar el acto de inauguración del evento en compañía del presidente del Consejo, Alfonso Figueroa Gerstenmaier destacó que, la ’Misión Comercial Taxco’ es un evento realizado por empresarios afiliados al Consejo Regulador de la Plata de Taxco, con el fin de promover y promocionar los diseños de cada temporada, fabricados en diferentes talleres plateros de la ciudad, así como el encuentro con negociantes nacionales e internacionales para compra de mayoreo, con los protocolos de sanidad que se llevan a cabo en todos los negocios del municipio que permite la seguridad de los visitantes.

Así también agradeció la presencia de Daniel Martínez Guevara, representante personal de Álvaro Burgos Barrera, Secretario de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, a quien el Consejo ha presentado proyectos que han sido empujados para que los emprendedores tengan más herramientas administrativas, capacitaciones y estrategias para que puedan vender más.

Por su parte, José Luis Lugo Quinto, Vicepresidente del Consejo Regulador de la Plata, informó que son 22 empresas las que participan dentro del evento, las cuales ofrecerán los productos a los comercializadores nacionales e internacionales, en la que participan mayoristas provenientes de Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Colima y Chiapas, así como de Miami Estados Unidos y de los países centroamericanos de Honduras y Nicaragua, quienes fueron recibidos con un desayuno de bienvenida y una agenda para conocer no sólo las empresas plateras, sino la ciudad y sus atractivos turísticos.

Finalmente, el alcalde Marcos Parra en su mensaje a los comercializadores visitantes, señaló ’quiero felicitarlos y agradezco por esa decisión de buscar y hacer negocios, los invito a que este espacio de negocios no tan sólo les permita adquirir productos, sino que también permita fortalecer lazos de amistad con una ciudad que siempre los recibirá con los brazos abiertos, les deseo el mayor de los éxitos’, concluyó.