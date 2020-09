El presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de La Rosa pidió al gobernador Del Mazo renovar en su totalidad de la red de agua potable

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -En el marco de la inauguración de una nueva planta potabilizadora de agua en la colonia Raúl Romero, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dar continuidad a las obras para finalmente renovar en su totalidad de la red de agua potable que es de mil 272 kilómetros de longitud, pues con la sustitución realizada por el gobierno municipal y la que se efectúa con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del gobierno estatal, se alcanzará a finales del año un total del 28 por ciento, es decir 361 kilómetros, quedando por sustituir 62 por ciento, 911 kilómetros, al tiempo que le reiteró la solicitud de la donación de un predio ubicado en avenida Bordo de Xochiaca para la construcción de nuevos hospitales en Nezahualcóyotl.



El alcalde reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno estatal en la sustitución de la red de agua potable de Nezahualcóyotl, pues su antigüedad data de hace 50 años, que si bien el proyecto original contemplaba 281 kilómetros, con los 200 kilómetros que se concluirán antes de que finalice el año se avanzará en los problemas de fugas del vital líquido, ya que estas nuevas obras permitirán abatir en un 28 por ciento las pérdidas de agua, mejorando con ello el abasto, principalmente en las zonas que por muchos años han carecido del preciado elemento.



Precisó que la administración a su cargo inició en 2016 con la sustitución de la red hidráulica del municipio, invirtiendo a la fecha más de mil 200 millones de pesos en la renovación de tuberías, construcción de plantas potabilizadoras, construcción, rehabilitación y equipamiento de plantas de rebombeo y pozos de agua, lo que beneficiará a más de 250 mil hogares de Nezahualcóyotl.



En ese sentido, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza reconoció al presidente municipal Juan Hugo de la Rosa por su trabajo para ayudar a los ciudadanos de Nezahualcóyotl con acciones, obras y programas que ha impulsado durante muchos años, pues señaló que la inauguración de la Planta Potabilizadora es un ejemplo del trabajo coordinado para mejorar una de las principales demandas de los ciudadanos: el recibir agua constante y de calidad en sus hogares, al tiempo que coincidió con el alcalde que ésta es la obra hidráulica más importante no sólo del Estado de México sino del país.



Por su parte, Patricia Ramírez Pineda, Subdirectora General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), felicitó al alcalde por el conocimiento que tiene del sistema operativo de la red hídrica del municipio, pues subrayó no todos los ediles se involucran en esta materia, hecho que habla de su compromiso y preocupación por resolver las carencias de agua en su ciudad, tarea para la cual afirmó, contarán con el apoyo de la propia CONAGUA.



Al respecto, De la Rosa García resaltó la necesidad de que este organismo federal realice el proyecto ejecutivo y la construcción de una planta potabilizadora para el caudal de agua en bloque que entrega al municipio proveniente de los ramales Tláhuac, Mixquic y Santa Catarina a fin de que esta llegue con mejor calidad así como incrementar la cantidad de agua que se entrega al municipio pues su crecimiento ha sido constante y exponencial, así como agilizar la conclusión del Túnel interceptor Churubusco-Xochiaca, ya que sólo así será posible garantizar mejores condiciones hídricas en calidad y cantidad en el municipio.



En este evento de inauguración el presidente municipal solicitó al gobernador continuar las obras de instalación de tomas domiciliarias en las colonias El Sol y Estado de México, incluir en el Programa Operativo Anual 2021 de la CAEM los trabajos de continuación de sectorización de la red de agua potable, la entrega de proyecto ejecutivo de la sectorización del municipio, incluyendo a la zona norte de Nezahualcóyotl, así como agilizar la conclusión de la construcción del colector hidráulico Villada y la construcción de los colectores Kennedy y Yang-Tse, que son vitales para evitar las inundaciones continuas del municipio.



Aprovechó para informar al gobernador mexiquense que luego de que la Clínica 25 del IMSS quedara inutilizable a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 más de 540 mil derechohabientes de la localidad deben trasladarse grandes distancias para recibir atención médica, viendo mermada su salud y economía, por lo que reiteró su solicitud de donación del predio ubicado en avenida Bordo de Xochiaca y Sor Juana Inés de la Cruz para la construcción de nuevos hospitales, uno del IMSS y otro del sector salud, pues puntualizó que actualmente en la localidad sólo hay 280 camas para atender a una población de aproximadamente un millón 200 mil habitantes.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García recordó al gobernador, que comparten el reto de gobernar el municipio más densamente poblado del país, y su apoyo es y será siempre reconocido por los habitantes de Nezahualcóyotl, por lo que pidió no tomar a la ligera sus peticiones, ya que sólo con su trabajo coordinado será posible mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, no obtuvo respuesta alguna por parte del ejecutivo estatal.