El Presidente no es florero, ni dios

Terror: no le explican temas económicos

• BID y empresarios, acuerdos privados

• Amenaza a Banxico; ¿de qué rescate habla?

• Dos Bocas, de refinería a petroquímica



La verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco.

Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.



Por Víctor Sánchez Baños



Definitivamente, el uso de las mañaneras dejó de ser el instrumento de propaganda por excelencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se convirtió en el foro para exhibir las debilidades del gobierno. El presidente Donald Trump, quien a partir de ayer canceló las conferencias diarias con motivo del COVID-19, (con una prensa menos a contentillo del Ejecutivo Federal), ya que muestra vulnerabilidades y errores de los comentarios diarios.



La mañanera de ayer mostró a un AMLO que no está informado por sus cercanos colaboradores: los más cercanos. Ni el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; ni la de Economía, Graciela Colín Márquez; ni el canciller Marcelo Ebrard; ni el de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, le informaron, ni le explicaron un acuerdo que se hizo entre particulares para apoyar a la IP, mediante créditos del BID.



Ninguno le informó al Presidente, los pormenores del acuerdo crediticio. No le explicaron que es un acuerdo entre particulares. Ni la administración de López Obrador, ni ninguna instancia gubernamental sirve como aval. Ante la falta de recursos del Gobierno Federal, los empresarios acudieron a la banca internacional para pedir apoyo. Ellos, extendieron la mano.



En la mañanera un reportero preguntó si estaba de acuerdo con que el gobierno fuera el aval de ese programa. Primero, el reportero que preguntó, totalmente ignorante de la materia económica puso el cascabel al gato con ’el aval’. Segundo, AMLO se sintió ofendido por que empresarios, funcionarios y la banca mundial llegan a acuerdos, porque no le informaban de lo que hacían. Nadie tiene obligación de informarle al Presidente asuntos lícitos y privados.



Hacienda, Comercio y la Cancillería estaban informados. Comunicación Social debe darle la información de lo que se genera en redes y medios. Empresarios encabezados por Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pueden endeudarse sin pedirle permiso a papá gobierno.



Herrera y Colín debieron haberle comentado a López Obrador y explicado el procedimiento. Un gabinete así, es un peligro para AMLO y para México.

De refilón López Obrador, amenaza al Banco de México, de que sus estrategias de apoyo a las empresas, no vaya a rescatar a las más grandes. Aunque se dijo respetuoso de la autonomía de Banxico, enfatizó que este organismo debe apoyar a los pobres. Agregó que las reservas son del pueblo de México; no son del gobierno, ni de Banxico.



En lo único que tiene razón es que las reservas no se usan para rescates. Son un paquete de recursos que se tienen en papel (no en una bóveda), para enfrentar las necesidades de dólares en los mercados internacionales. Ahí es donde se cambian pesos por divisas, oro u otros valores, en los mercados internacionales. No son dólares del pueblo, ni del gobierno, ni de Banxico, ni de nadie. Es dinero que se cambia. Muchos, por ignorancia, creen que es una caja donde pueden meter la mano y sacar el dinero y ’ahí nos vemos’. Esto no es así. Ahí no hay dinero en efectivo, ¡por favor!



López Obrador es muy hábil y dejó en la conferencia una puerta abierta. Si ese acuerdo necesita del aval del gobierno, no lo acepto; si no se necesita, es bienvenido. Este sainete demuestra que el equipo presidencial estratégico le tiene terror a AMLO; que las mañaneras ya no le atraen beneficios y que hay un alto nivel de ignorancia entre los reporteros de Presidencia es peligroso para la imagen presidencial.



PODEROSOS CABALLEROS: En momentos del coronavirus, muchos especialistas en inversión de infraestructura cuestionan la construcción de dos obras icónicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es importante recalcar que todo aquello que sirva para el desarrollo del país debe ser bienvenido.



La refinería tiene muchos negativos financieros, si se utiliza únicamente para el refinamiento de petróleo pesado, para producir combustibles. En cambio, es muy rentable la producción de otros productos como los polímetros, lubricantes, ceras, parafinas, vinilo, plásticos, pinturas, disolventes, insecticidas, poliéster, detergentes, brea, entre muchos más. Ahí debe estar el futuro de la industria nacional.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Volvo, automotriz que preside Luz Elena Jurado, y Daimler, a cargo de Víctor Calderón, presentaron una alianza con el objetivo de desarrollar celdas de combustible para vehículos pesados que operan con electricidad en lugar de combustión interna.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

@vsanchezbanos