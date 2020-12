El presidente no está solo contra los corruptos, los guerrerenses lo acompañamos como se hizo con Morelos y Vicente Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



***Gobiernos neoliberales se olvidaron del sur, pero hoy estamos ante una oportunidad histórica para cambiar las condiciones en Guerrero, apunta



Acapulco, Gro., 30 de noviembre 2020.- "No dejemos que se cometan actos de corrupción, tenemos que asumir que la Cuarta Transformación también es nuestra y no está solo el presidente López Obrador dando la batalla contra los corruptos, nos tiene a nosotros los guerrerenses que lo acompañamos como lo hicieron nuestros antepasados con Morelos y Vicente Guerrero", enfatizó Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Al reunirse por separado con trabajadores de los sectores de salud, magisterial y contadores, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros aseguró en la elección del 2021, Morena se enfrentará a la compra de votos, pero confió que el partido ganará porque es un movimiento legitimado por la misma gente que está despertando.



"Lo que nos muestra esta Cuarta Transformación es que si es posible tener un cambio, que si es posible ganar de manera honesta, limpia, sin comprar un solo voto, que si es posible que ganando con toda esa legitimidad, se pueda combatir la corrupción y tener un gobierno del pueblo, honesto, que si es posible utilizar el presupuesto para el propio pueblo y cambiar la ética en la política, y que está transformación no depende solo del presidente, depende como en todas las transformaciones, también del pueblo", aseveró.



En estos diálogos ciudadanos, Sandoval Ballesteros lamentó que los gobiernos neoliberales durante décadas se olvidaran del sur, dejando a las entidades sin inversión en diversos rubros como ejes carreteros y del sector salud.



Sin embargo, afirmó que en Guerrero con la Cuarta Transformación se tiene la oportunidad histórica para acabar con la corrupción, rescatar los recursos para invertirlos en obras de infraestructura carretera, en salud, educación y programas sociales.



"El gobierno se había construido como una máquina para hacer ricos a los gobernantes y entonces lo que necesitamos es recuperar dinero de la corrupción, destinarlo ahora en salarios, plazas", enfatizó Sandoval Ballesteros.



En ese sentido, los conminó a denunciar cualquier desvío que vean en este sector para evitar que los directivos salgan millonarios y evitar que haya obras fantasmas.



Posteriormente, Pablo Amílcar Sandoval se reunió con integrantes del sector magisterial y contadores, con quiénes sostuvo un diálogo abierto donde le expusieron sus problemáticas, ahí el diputado local con licencia reiteró que se debe caminar juntos para buscar soluciones colectiva a los diversos rezagos que enfrenta la entidad.