EL Presupuesto Federal de Egresos por 6 Billones 275 mil mdp ¿austero?

El Edomex recibirá 10 mil 854 mdp menos en presupuesto para 2021

*Alfredo del Mazo Maza rendirá su Informe de Gobierno ¡puras mentiras!

*Los alcaldes mexiquenses van por la reelección y diputados por alcaldías

Ya dio a conocer el Secretario de Hacienda Arturo Herrera el próximo Presupuesto de Egresos federal, el cuál serás de 6 billones 275 mil 736 millones de pesos, dónde se dará prioridad a los tres principales proyectos de AMLO, Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y Refinería Dos Bocas, en los cuáles de invertirán más de 140 mil mdp. Ya no hay guardadito el dinero se lo gastaron ¿en qué, nadie sabe? Lo peor de todo es que para acabarla de amolar pues tuvieron que hacer recortes en 12 Secretarías de Estado, pero en diversos programas que iban bien, pues ni hablar les bajarán recursos para que puedan cuadrar las cuentas; en el caso de los estados se verán afectados porque les recortarán el presupuesto en 5.5% siendo 1 billón867 mil mdp menos que tendrán los gobernadores. Lo anterior está redundando en el federalismo, porque ya se salieron 10 gobernadores de la CONAGO, ¿veremos que pasará? Los rubros que tendrán más recursos serán los de Salud, Seguridad Pública y esperemos que realmente ése dinero sea para beneficio de la población mexicana. Sabemos que para 2021 será un daño muy duro para todos nosotros, más problemas de desempleo, ¡prometió López Obrador que iban a crearse 2 millones de empleos este año! La verdad la estamos viviendo. ¡OCURRENCIA TRAS OCURRENCIA!. lo que más nos indigna es el trato a la PRENSA mexicana tachándola de pasquinera, entreguista y neoliberal. ¿Por qué nuestra economía va en picada y dónde están los grandes recursos petroleros que se dijo obtendríamos? ¡DE LENGUA ME COMO UN PLATO!

Dados los cambios que se realizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Estado de México resentirá la disminución en su presupuesto porque si el 2020 ejerció un presupuesto de 221,272 mdp y para el próximo año, será de 210,418 mdp lo que representa una disminución de 10 mil 854 mdp. esto redunda en que tendrá Alfredo del Mazo Maza menos oportunidad de realizar sus programas clientelares y obras de infraestructura que mucha falta le hace a la ciudadanía. Por cierto en pocos días rendirá su Informe de Gobierno, pero la pregunta será ¿Qué nos dirá respecto al problema de la terrible inseguridad pública que seguimos viviendo y que en su campaña política dijo que iba a disminuir? los secuestros, robos en el transporte, casa-habitación, homicidios, feminicidios , etc. la llegada de la titular de la policía estatal Maribel Cervantes, quién trabajó al lado de García Luna en algún tiempo, pues no se han tenido resultados y la corrupción dentro de la corporación policiaca mexiquense, es incorregible. También tenemos el problema de la policía auxiliar y del cuerpo único de Guardias industrial, bancaria y comercial del estado de México (cusaem) sigue siendo la minita de la corporación, porque todos los implementos que tienen en esta corporación que alquila sus servicios de seguridad privada a industrias, bancos, comercios y de guaruras con armamento y camionetas blindadas para traslado de valores, pertenecen a la policía mexiquense, lo que cobran por sus servicios, ¿dónde van a dar?, además no sabemos si pagan impuestos. en fin, yo solo menciono ¡OJALA QUE DEL MAZO NO SIGA MINTIÉNDOLES A LOS MEXIQUENSES! Nos dan

En este Informe de Gobierno que rendirá Alfredo del Mazo Maza, solamente podría mencionar como algo positivo lo que es su programa de Salario Rosa, d´0onde ya son más de 283 mil las mujeres beneficiadas, además aprenden un oficio que las beneficia y aún más a las madres solteras. Pero respecto a las obras públicas, y otros rubros que son muy importantes para el beneficio de más de 18 millones de habitantes del edomex, no vemos claro, siempre nos dan a conocer cifras inventadas, por lo mismo ahora será responsabilidad de los diputados locales, en el análisis del documento y la comparecencia de cada uno de los secretarios ante la lx legislatura local, expliquen bien todo lo que han realizado durante el presente año, pero aún mejor que tuvieran cambios en el gabinete estatal, porque muchos de los funcionarios no dan el ancho y por dar un ejemplo la coordinación de comunicación social con Jorge Pérez Zamudio ha sido un auténtico fracaso, porque las imagen del gobernante esta por los suelos prueba de ello, es la falta de credibilidad que tiene actualmente. hay muchos recursos financieros que no están bien aprovechados. ¡SI TRABAJO BIEN QUE LO DEMUESTRE EN LOS HECHOS! Ahora Del Mazo mando iniciativa a la Legislatura Local una reestructuración en la Administración y entre ellos, está la creación de la Secretaría de la Mujer; fusionar las Secretarías de Desarrollo Urbano con Obras Públicas; Comunicaciones t Movilidad; la de Cultura y Deporte con Turismo y por último Sedagro cambiarle el nombre y sea Del campo. ¡QUE INGENIOSO!!!.

Los presidentes municipales en la zona metropolitana que en su mayoría son morenistas, buscan lograr la reelección y otros más estarán dispuestos a sacrificarse por una diputación local o federal, eso lo estamos comenzando a ver, dado que se abrió la etapa preelectoral y están aprovechando los recursos públicos que tienen a su alcance para hacer proselitismo en su favor y que diga la ciudadanía que han trabajado intensamente y votaran por que continúen al frente de sus ayuntamientos. otros mejor se van antes de tiempo, porque la realidad, no hacen nada. sabemos bien que cada municipio tiene múltiples problemas, pero la inseguridad pública es uno de los que más aquejan a la gente, el índice delictivo es mucho mayor; los cuerpos policiacos municipales son un desastre, porque no tienen la capacitación los elementos y además siguen los comandantes exigiéndoles la famosa cuota por tener patrulla, buen equipo y lugar apropiado de trabajo y quién no cumpla, pues le toca lo peor. ejemplos hemos visto a lo largo de 43 años en esta actividad periodística, muchos ejemplos de corrupción policiaca, por ello alcaldes como raciel perez (tlanepantla); fernando Vilchis (Ecatepec); darwin eslava (coacalco), hugo de la rosa (nezahualcoyotl); pueden llegar a la reelección, pero el caso de patricia duran reveles (naucalpan) resultó una auténtica pifia como presidenta municipal de la que denominaban ’joya de la corona’. este municipio que estaba considerado de los mejores del país, pues lo está llevando a la quiebra, inseguridad, comercio se estan yendo los comercios a otro lado, porque no se les brinda apoyos, etc. ¡VEREMOS EL FUTURO POLITICO MUNICIPAL!

