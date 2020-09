El pretendido partido de la ignominia

A contrapelo de lo decidido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional de Electoral, como es del dominio público, el pleno del Consejo General del organismo comicial por 7 votos a 4 negó el registro al partido México Libre’, de la ’expareja real’, aunque se sigue considerando como tal.



En su momento comentamos: se reivindicó ante el pueblo de México el Instituto Nacional Electoral, INE, al negar el registro al partido ’México Libre’ que pretenden la ’expareja real’ formada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, la cual sin pudor alguno por sus antecedentes terribles, por medios tramposos, intentan reelegirse a la Presidencia de la República.



La principal razón de tal determinación la especificó el presidente del organismo, Lorenzo Córdova: ’la opacidad en los recursos obtenidos’, es más, ya antes el árbitro electoral había sancionado a México Libre con 2.87 millones de pesos por recursos económicos no especificados, Nada en comparación con los 168 millones de pesos que obtendrían con el ansiado registro



La decisión, como es obvio, fue aclamada por la sociedad agraviada, esperemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actué con prestancia y honor, fuera de todo interés ajeno a la nación, pese a los denuestos de Felipillo.



En efecto, el ex, todavía embriagado de poder no se pudo contener y ante la decisión grito, insultó y amenazó en su cuenta de Twitter: ’Si querían negarle el registro a @MexLibre_, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener’.



Luego arremetió contra el propio Presidente, lo calificó de mentiroso y recurrió a la memoria de su padre: ’Lo sabes lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el @INEMexico y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión’. Su mujer, Margarita, calificó de absurda la resolución y anunció que apelarán.



Hasta el momento no se ha manifestado un solo personaje con prestigio en favor de los Calderón o del infausto ’calderanato’, en cambio hasta el propio presidente del Partido Acción Nacional; PAN, instituto del cual fue fundador su padre y mal se formó Felipillo, Marko Cortés, hasta celebró la decisión del INE de negar el registro a México Libre de Felipe Calderón y subrayó que ’sus resoluciones, nos gusten o no, se tienen que acatar’.



También el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la negativa de registro a México Libre y retó a Felipe Calderón: sí crees que no respetaron tus derechos, como cuando tú me robaste la elección, sal a la calles, vamos a ver si el pueblo te responde y te apoya.



A los señores magistrados que conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de todo lo anterior, les bastaría leer la dedicatoria a las miles de víctimas de la ’guerra personal sanguinaria’ de Calderón Hinojosa y el primer capítulo del libro de la periodista Olga Wornat, ’Felipe el Oscuro’, referente a las amenazas de su cuerpo policial que comandaba su secretario consentido, Gerardo García Luna, detenido en Estados Unidos y en la antesala de ser procesado, para negarle el registro al pretendido partido de la ignominia.



