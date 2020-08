El PRI ’aletea’: No a la división de Ecatepec

Tras la propuesta presentada por parte del Senador de la República, Higinio Martínez Miranda, para la creación del municipio 126 con la posibilidad de dividir Ecatepec, el PRI ha levantado la voz ante dicha posibilidad.



Diversos ex diputados priistas se manifestaron en contra de la división del municipio de Ecatepec, encabezados por Isidro Moreno Árcega de la organización Ala Progresista y del ex presidente municipal Jorge Hernández.



Fue contundente la postura de decir: ’NO A LA DIVISIÓN DE ECATEPEC’, donde se han manifestado ex legisladores locales y federales, en torno a la idea de MORENA por partir en dos el territorio.



Al mismo tiempo se solicitó que sea claro en su postura del alcalde morenista, Fernando Vilchis, quien un día se manifiesta a favor y otro en contra.



Así mismo, solicitaron audiencia al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, para externar de viva voz ’el rotundo NO a la iniciativa, la cual no sólo no resolvería en nada la incuestionable problemática del municipio, sino que la agravaría’.



Cabe señalar, que hubo las ausencias de Pablo Bedolla, Brenda Alvarado, Sergio Díaz y de Ríos Velázquez, donde se ve un priismo aún enclenque.



Estuvieron presentes: José Luis Soto Oseguera, Jorge Hernández Hernández, Inocencio Chávez Reséndiz, Marco Antonio Romero, Isidro Moreno Árcega, Martín Vázquez Pérez, Jorge Cortés Vences, Leopoldo Juárez Colorado, Heriberto Serrano Moreno, Manuel Casio Uribe y la Secretaría General del Comité Municipal del PRI, Giuliana Quiróz Ávila.