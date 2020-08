El PRI apuesta a la unidad y la organización: Esteban Albarrán

Por lo que propone, el líder estatal priista muestra claridad en los aspectos que debe atender para enfrentar el próximo proceso electoral.

Algo sin duda necesario, porque el proceso que viene a varios puede agarrar confiado en su capacidad de atraer votos.

Se avizora una competencia electoral en una coyuntura histórica complicada para varios partidos.

Esteban Albarrán tiene claro que necesita una estructura electoral renovada, actualizada y unida para enfrentar el 2021.

Sabe que no son tiempos de autoengaños ni de simulaciones, porque podrían perder todo lo que les queda.

También sabe que su partido ’tiene la obligación de postular a candidatas y candidatos que tengan buena imagen ante la sociedad, que no sean recomendados, sino que tengan trabajo en territorio y conozcan la problemática de municipios y distritos para que se traduzca en votos en la elección del 2021.’

Es decir, ni chismosos ni desconocidos deberán registrarse en las próximas elecciones.

Ni porque tengan mucho dinero, porque éste ha dejado de ser el eje central del triunfo.

El líder priista, ayer lunes, fue entrevistado por una estación radiodifusora de Chilpancingo, donde difundió el avance en la consolidación de los Comités Directivos Municipales del PRI.

Y que el domingo anterior tomaron protesta a los 74 de los 81 comités ya reestructurados.

Otro avance señalado por el priista fue la renovación de las delegaciones municipales y distritales.

Para terminar con la emisión de la convocatoria para integrar los nuevos comités seccionales en el estado, y conformar el nuevo Consejo Político Estatal.

Señaló que los trabajos previos a la elección consisten ’en realizar una renovación total de todas nuestras estructuras con miras a la elección del 2021.

’Se trata –insistió– de que vayamos lo mejor reforzados, lo mejor organizados, pero sobre todo lo mejor unidos posibles para enfrentar el difícil reto que es el 2021’.

El también ex diputado local reconoce la complicación del 2021 para su partido, pero externa que no solo para ellos, sino para todos los partidos, aunque el tricolor es el único que está renovando sus estructuras pese a la pandemia.

Destacó que lo han hecho gracias a las nuevas tecnologías y aplicando los cuidados pertinentes con la militancia.

Sin duda que todos los que saben de elecciones coincidirán con Esteban Albarrán acerca de lo apropiado para septiembre, cuando inicie el proceso electoral 2020-2021, es que ’el PRI participe con una estructura renovada, actualizada y sobre todo unida.’

Habrá que recordar que el PRI siempre ha apostado a la unidad y a la organización para estar presentes en la sección y en la casilla más recóndita del estado, algo que Albarrán no ha perdido de vista y se anuncia que así será para la elección del 2021.

Sin perder de vista el atractivo de los candidatos a los ojos de la población, señala que el PRI está comprometido a impulsar candidatos que tengan una buena imagen ante la sociedad.

’Necesitamos ir con las mejores y los mejores, tienen que ser gente honorable, bien vista en sus municipios’, expresó, y añadió que se va a necesitar una buena campaña y una buena plataforma política para ofrecer a la gente propuestas viables.

Anunció el compromiso de ya no rellenar los espacios como se hacía antes porque no se tenían cuadros, pero en el PRI ya se tienen personas capacitadas, porque además deben tener experiencia que conozca a sus municipios y distritos.

El líder del PRI en Guerrero también hizo un reconocimiento al gobernador por el buen manejo de la pandemia de Covid-19, de la seguridad y del turismo.

Recordó que antes de la llegada del gobernador Héctor Astudillo Flores, estábamos en los primeros lugares en materia de inseguridad, y ahora estamos en octavo o en noveno, y que los reconocimientos han sido hechos por funcionarios del gobierno federal.

Señaló que el estado de Guerrero permanezca en Semáforo Naranja ante la Pandemia de COVID19 es un logro de la responsabilidad ciudadana, pero también de la acertada conducción de la emergencia sanitaria del gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores.

Y que los Hospitales y Clínicas Covid en la entidad dispongan de los elementos necesarios para enfrentar la pandemia, el dirigente priista destacó que la visión social del gobernador Astudillo Flores ha sido factor de equilibrio en esta contingencia.