El PRI arrasa en Coahuila, mientras Hidalgo se va a dormir en la incertidumbre

Domingo 18 octubre 2020



El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció el trabajo de las dirigencias estatales que —a su decir— permitieron la victoria en Coahuila. (FOTO: Cuartoscuro/Alejandro Rodríguez)



Al concluir la jornada electoral de este domingo, los resultados preliminares en Coahuila muestran una ventaja del PRI, mientras que en Hidalgo el tricolor también se declaró victorioso pese a que el sistema de resultados preliminares presentó fallas que han impedido conocer cómo va la contienda.



Las autoridades electorales aún trabajan en los resultados de esta jornada, en la que los ciudadanos salieron a votar diputados locales en Coahuila y ayuntamientos en Hidalgo. En tanto, el partido Morena ha adelantado que no reconocerá los primeros resultados.





Hasta las 22:30 horas, en Coahuila se tenía 72.45% de las actas computadas, con una ventaja del Revolucionario Institucional en los 16 distritos en disputa.



En esta entidad, el tricolor tiene acumulado el 49.08% de la votación, Morena 19.70% y el PAN 10.25%, según los resultados preliminares.



En el caso de Hidalgo, aunque el Programa de Resultados Preliminares (PREP) no fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), se anunció que se darían a conocer los datos previos. Sin embargo, desde que cerró la jornada electoral, el sistema presentó errores y no arrojó resultados.



El PRI declara su victoria



En conferencia de prensa, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció el trabajo de las dirigencias estatales que —a su decir— permitieron la victoria en Coahuila e Hidalgo.



"Aprendimos de 2018, mejoramos y trabajamos para ganarnos la confianza, y hoy, la mayoría de los ciudadanos en Coahuila y en el estado de Hidalgo le han dado su confianza al Partido Revolucionario Institucional. No vamos a fallar", dijo Alejandro Moreno.



El dirigente priista refirió que estos comicios son un "parteaguas" para garantiza que el partido "está listo" para las elecciones federales de 2021.



Morena denuncia coacción del voto

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, afirmó que no reconocerán los resultados preliminares de esta jornada electoral.



Asimismo, señaló que Morena tiene una amplia ventaja en las principales ciudades de Hidalgo: Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Actopan; y que hay una "competencia cerrada" en los seis distritos de la Laguna, además de Sabinas, Acuña y Piedras Negras, esto en Coahuila.





En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar reconoció que la disputa en Coahuila es entre el PRI y Morena, pero en Hidalgo, afirmó, Morena gobernará las principales ciudades del estado.



También denunció que en el estado de Hidalgo se registraron más incidentes de violencia, mientras que en Coahuila, acusó, hubo coacción del voto por parte del gobierno del estado a los servidores públicos.



"Esto es algo vergonzoso, (el PRI) no tiene la calidad moral para hablar de un triunfo legítimo. Las irregularidades en Coahuila han manchado el proceso (...) Aquí, en Coahuila, tenemos una casta de criminales políticos", expresó.



Militantes de Morena que acompañaron a Alfonso Ramírez en la conferencia indicaron que lograron documentar la compra de voto en Coahuila (que supuestamente iba de 200 a 300 pesos), así como la coacción del voto por parte del gobierno estatal a través de chats de Whatsapp.



"La pandemia no afectó (la jornada electoral), lo que afectó fue la coacción del gobierno del estado", enfatizaron los morenistas.



Comicios "en calma"

Alrededor de las 18:00 horas, el INE indicó que la jornada electoral concluyó con el 100% de las 7,702 casillas instaladas en ambas entidades, y con incidencias solo en una de ellas (Ixmiquilpan, Hidalgo).



Según el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), la mayoría de los incidentes reportados tuvieron que ver con ciudadanos que votaron sin aparecer en la lista nominal o sin credencial de elector.



Solo en uno de los casos, en el municipio de Ixmiquilpan, se suspendió definitivamente la votación debido a que se presentó una persona que quemó una urna; el sujeto fue detenido y se dio aviso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).



Por su parte, el titular de la FEDE, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que en general "no hay reportes de hechos extraordinarios en Hidalgo", aunque confirmó se investigan reportes de algunos incidentes en esa entidad y la posible quema de material electoral en Pachuca,



Además de la vigilancia de la Guardia Nacional, en ambas entidades se llevaron a cabo medidas sanitarias a fin de prevenir la propagación de COVID-19