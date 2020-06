El PRI construye nuestra democracia con justicia social

Debemos seguir construyendo nuestra democracia y diseñando una justicia social: Erika Rodríguez



’El día de hoy, las y los hidalguenses, estaríamos acudiendo a una cita con la Democracia, ante una mesa directiva de casilla, saludando a los vecinos y amigos, siendo parte una vez más, de una fiesta; la fiesta de la democracia. Sin embargo, es de dominio público, que el desarrollo del proceso electoral ha sido suspendido y pospuesta la Jornada Electoral, por razones de emergencia sanitaria, ante la cual, gobierno y partido concurren en acciones que anteponen y protegen el Derecho Humano a la salud y sin duda alguna lo privilegian, frente a otros bienes tutelados’.

Así lo expresó Erika Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que rememorara que este domingo 7 de junio se hubiera llevado a cabo la contienda electoral para la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad.



’No obstante lo anterior, esta fecha, es propicia para valorar que las y los mexicanos gozamos de ese patrimonio que se ha alcanzado con luchas, sacrificios y esfuerzos, que han conllevado entre otros, al voto de la mujer, el de los jóvenes, la paridad de género, la participación de nuestros hermanos indígenas y que aun así, seguimos perfeccionando nuestro sistema electoral, el cual no ha sucumbido por la emergencia sanitaria, solo se ha postergado’.



Detalló que se debe reflexionar sobre el valor del ejercicio de un derecho y una libertad, como lo es el voto, ’ese ejercicio que nos moviliza, que nos reúne, que nos anima y nos apasiona’, pero sobre todo, invita a recordar que la democracia es un patrimonio de todas y todos que se debe respetar, cuidar y seguir perfeccionando, inclusive con la tecnología que ofrece privilegios significativos.



Erika Rodríguez, puntualizó que es indispensable recordar las bondades de ese encuentro civilizado, a pesar de ideologías o creencias políticas y religiosas, ’como mexicanos y como hidalguenses, en cada proceso electoral, debemos seguir construyendo nuestra democracia y diseñando una justicia social, por ello lo cierto es que, cada uno de nuestros 84 municipios, necesitan y merecen a las y los mejores gobernantes, que no defrauden su confianza, pues la puntualidad de la ciudadanía para votar y hoy traducida en paciente espera, debe ser correspondida con la precisión en la atención de sus demandas por quienes recibamos su confianza, la cita está pendiente, por ello, no hemos bajado la guardia, nos seguimos preparando, pues somos: ¡El Partido que se mueve!’