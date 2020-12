El PRI debe ser digno de la confianza de la sociedad: Alejandra del Moral

TOLUCA, MÉX.-Al encabezar la toma de protesta de las dirigencias municipales, coordinadores regionales y líderes de movimientos nacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Alejandra Del Moral Vela, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, resaltó que el partido debe ser digno de la confianza ciudadana.



Por ello, requiere que la CNOP en los 125 municipios del estado ’sea una verdadera punta de lanza para el partido, que siga siendo el sector más dinámico en las colonias, en los mercados, con los maestros, con los comerciantes, con los profesionistas, con los técnicos, con las enfermeras, con los transportistas, con los emprendedores, con las amas de casa, con los deportistas, con la sociedad civil’.



’Queremos captar el sentir de toda la gama de la sociedad organizada porque queremos, aspiramos y vamos a representarlos en los espacios de poder que logre y mantenga el Partido Revolucionario Institucional’, agregó.



Del Moral aseveró que ’trabajamos como partido en la construcción de una propuesta estable políticamente, de paz y de justicia social, de productividad, de desarrollo social para que cada mexiquense vea en el PRI un medio de mayores oportunidades de trabajo, de estudio y de bienestar’.



Ante los cenopistas congregados en el Centro de Capacitación del Militante, a los que exhortó a ser verdaderos promotores de la participación política en el Estado de México y a seguir siendo el sector más incluyente, versátil, plural y dinámico de todos, ratificó que las decisiones fundamentales del partido las va a tomar la militancia, por lo que cada uno de los aspirantes debe ser reconocido en su colonia y en su comunidad.



Del Moral Vela dijo que el partido está dialogando abiertamente, sin tabúes, en cada uno de los 125 municipios y en cada seccional, conversando entre priistas de manera franca, directa, crítica, pero también muy propositiva y constructiva, concluyó.



Tras tomar protesta a los dirigentes municipales, coordinadores regionales y líderes de movimientos nacionales de la CNOP, Cristina Ruiz Sandoval precisó que ’los resultados de las elecciones de 2021 moldearán al México de los años venideros y, como representantes de las clases populares, tenemos la responsabilidad de dar forma a una nación más justa e incluyente’.



’Nos acercamos a un momento que va a determinar nuestro futuro, no solo como partido político u organización, sino como mexicanos’, puntualizó. ’Así como fuimos los constructores del México de hoy seremos los arquitectos del México del mañana’.



Aseguró que el PRI es el partido que más ha cuidado de los mexicanos y, ’mientras algunos voltean con nostalgia al pasado, los priistas encaramos con decisión los retos del futuro. Nuestra mayor fortaleza es nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos y crear oportunidades donde otros solo ven obstáculos’.



Sandra Méndez Hernández, secretaria General de la CNOP en el Estado de México, ó que los gobiernos de Morena están haciendo muy mal las cosas, no saben gobernar. Por ello, aseguró, ’tenemos que seguir capacitándonos y preparándonos para dar los mejores resultados’.



’Lo único que saben hacer bien los de Morena es mentir y justificar sus no resultados’, añadió. ’Cada vez la situación es más difícil, no hay empleos, no hay inversión, el año 2019 ha sido el más violento en muchas décadas, lamentablemente cada vez hay más muertes por COVID y tristemente no hay medicinas para los niños con cáncer, y hoy la vida en México cada vez es más cara. Son los resultados de un gobierno sin experiencia, ineficaz e ineficiente’.



En el evento estuvo presente el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en la entidad, Jorge Rojo García de Alba; el secretario General del CDE, Darío Zacarías Capuchino; Gustavo Cárdenas Monroy; y Mariano González Aguirre, secretario de Atención para los Estados en Oposición del CEN del partido, entre otras personalidades.