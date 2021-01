El PRI en Tamaulipas con candidatos de experiencia/Donald Trump debe de ser destituido como presidente.

El PRI en Tamaulipas está echando mano de artillería muy pesada para la guerra que se avecina este año y al menos en San Fernando con Chuy Galván y en Méndez con Pedro Loera estarán luchando dos candidatos expertos en combate extremo, de allí que el resto de los participantes estarán en mucha desventaja ya que sus partidos son manejados desde los cuarteles fuera de la zona de guerra y por lo tanto no saben que estarán pisando sobre suelo minado.



Debido a lo ajustado del tiempo que tendrán los candidatos en estas campañas de convencimiento, los políticos tendrán verdaderamente un reto para tratar de no repetir promesas que se vienen realizando desde hace muchas décadas, ya que esto podría ocasionar que el electorado siga en el ostracismo y no salga a votar, decepcionados de ver cómo los partidos siguen en su manera de hacer política al querer darles atole con el dedo.



En Estados Unidos, aún cuando ya pasaron varios días del ataque al capitolio por seguidores de Donald Trump, la ira de los estadounidenses crece cada día y ahora hasta los republicanos lo consideran un enemigo doméstico de este país.

La mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que Donald Trump debe de ser destituido como presidente debido a que no está en sus cabales ya que al instigar a la toma del capitolio se convirtió en enemigo de este país y en un criminal.

También las redes sociales le han cerrado las puertas al presidente bloqueando sus cuentas; tweeter de manera permanente, facebook por algunas semanas mientras que Google también hizo lo mismo, esto es considerado por sus simpatizantes como coartar la libertad de expresión y para otros esto debió hacerse desde hace bastante tiempo.

Trump debería de renunciar por vergüenza, por haber amordazado a este país que era uno de los ejemplos del respeto a las instituciones y a la democracia, debería renunciar debido a que con su actitud deja cinco personas muertas a manos de sus enviados al capitolio, es más, aún cuando esto no sea posible, el país debería cerrarle toda la posibilidad de ejercer cargos públicos en lo sucesivo.

Triste panorama presentan los noticieros en Houston en donde informan que cada ocho minutos se contagia una persona, lo que vaticina que en este mes de enero recién iniciado serán miles de personas las que posiblemente mueran víctimas del coronavirus, y es terrible ver imágenes de cadaveres amontonados por la gran escalada en los fallecimientos.

Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!