El PRI es formador de mujeres y hombres: Alejandra del Moral

TOLUCA, MÉX. -Al encabezar la toma de protesta de las dirigencias municipales de la Red Jóvenes X México, Alejandra Del Moral Vela, Presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que los jóvenes deben marcar la diferencia y demostrar por qué el PRI es el verdadero formador de mujeres y hombres de Estado.



Afirmó que los jóvenes priistas son la verdadera renovación del partido, la sangre nueva del PRI; ’son el oxígeno de nuestras estructuras, de nuestras ideas, de nuestras formas de hacer política, son el presente pero también este presente construye futuro. Quiero que me ayuden a hacer el mejor ejército del PRI’, apuntó.



’Ningún partido que aspire al triunfo puede prescindir o minimizar ni a los jóvenes, ni a las mujeres’, enfatizó la dirigente estatal, al convocarlos a seguirse formando para asumir responsabilidades políticas de representación popular y de gobierno.



’Juéguensela por sus municipios, por su estado y por su país; quien se quiera quedar tiene que trabajar por amor a su tierra, no por un cargo de elección popular. Ese es el PRI que queremos construir y es el que merece y necesita el país’, dijo a los jóvenes en el auditorio Jesús Alcántara Miranda del Comité Directivo Estatal.



Les exhortó a decir ’no al influyentísmo, sí a la meritocracacia, sí a premiar el trabajo que hacen desde las bases dentro del partido y en las estructuras. En el PRI quien trabaje más, quien dé más resultados, es quien debe abanderar al partido’, aseguró.



El presidente estatal de la Red Jóvenes X México, Christian Quintana Muñoz, llamó a los jóvenes priistas a revolucionar la forma de hacer política para buscar el bien común de los mexiquenses y de los mexicanos al ’ser políticos por vocación, no por ocasión’, porque actualmente ’tenemos un gobierno federal al que no le preocupa el tema de los jóvenes ni de las mujeres; imagínense qué país le vamos a dejar a nuestros hijos’, subrayó.



Mariela Rodríguez Mora, secretaria General de la Red, destacó que los jóvenes priistas se encuentran en una etapa de construcción de ’una agenda juvenil basada en la igualdad, en la inclusión, en el respeto y en la libertad para construir un PRI que sea libre pero, sobre todo, que tenga presente que los jóvenes hoy buscamos un espacio de oportunidad para desarrollarnos y lo demostraremos con trabajo’. Porque el PRI, dijo, es el partido de las oportunidades. ’Hoy queremos todos juntos revolucionar la forma de hacer política; es el mejor momento para ser joven y estar en el PRI’.



Luego de rendir protesta ante Jorge Rojo García de Alba, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado de México, y en representación de los dirigentes municipales de la Red Jóvenes X México, Damaris Cuevas Jiménez, titular del organismo juvenil en Nicolás Romero, indicó que ante el escenario adverso y los embates de la oposición, nuestro partido mantiene la entereza con una visión firme y clara de lo que el país reclama en este momento: unidad y solución a sus necesidades.