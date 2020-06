El PRI está listo para enfrentar la elección más importante de la historia; en 2021: Alejandro Moreno Cárdenas.



El Presidente del CEN subraya que, antes, con el trabajo y la unidad de todos los priistas, el tricolor ganará con contundencia los comicios de Hidalgo y Coahuila.



Encabeza una reunión virtual, con gran convocatoria, en la que participan integrantes del CEN, dirigentes de las 32 entidades federativas y líderes de los sectores y organizaciones.



La Secretaria General, Carolina Viggiano, afirma que se requiere un PRI más solidario, sensible, discreto y efectivo, con una nueva manera de hacer política, como la digital

Alejandro Moreno, Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que con el trabajo de todos los priistas, el tricolor ganará con contundencia las elecciones en Hidalgo y Coahuila, y demostrará que ’está firme y listo para enfrentar la elección más importante en la historia, que es la del 2021’.



Asimismo, destacó que el Fideicomiso ’Por la Salud de México’, al que el PRI se sumó para apoyar a instituciones de salud en la lucha contra el Coronavirus, ha reunido más de cinco millones de pesos, recursos con los que se adquirirá material sanitario que se repartirá en las regiones afectadas, para cumplirle a la gente.



Al encabezar una reunión virtual con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes de los 32 Comités Directivos Estatales y líderes de los sectores y organizaciones, la cual tuvo una gran convocatoria, Alejandro Moreno llamó a atender y cuidar puntualmente los aspectos jurídico y legal de los procesos electorales, para garantizar y defender los triunfos.



’Hay una gran oportunidad de ganar, porque mientras este gobierno federal se desmorona y no da resultados a la gente, el PRI continúa avanzando, trabajando en unidad y en equipo, para recuperar la confianza de los ciudadanos, obtener el poder, dar resultados y servirle a México’, aseguró.



Alejandro Moreno reiteró la disposición permanente del CEN de seguir efectuando reuniones partidistas estatales y regionales, realizando un trabajo ordenado, respetuoso y en equipo, sustentado en el diálogo y con un gran espíritu de colaboración, para mantener un partido unido que ’va a regresar y ganar’.



En su oportunidad, Carolina Viggiano, Secretaria General del CEN, consideró que se requiere un PRI más solidario, sensible, discreto y efectivo, sin protagonismo excesivo, con una nueva manera de hacer política, como la digital, segmentando al electorado y haciendo un activismo diferente. Además, se mostró segura de que en los próximos comicios, el tricolor obtendrá buenos resultados.