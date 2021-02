El PRI integra listas pluris con sus líderes, colaboradores cercanos e hijos de personajes

Una vez que acordó ir en alianza en 170 distritos de diputados de mayoría con PAN y PRD, la cúpula del PRI que encabeza Alejandro Moreno sólo se quedó con los listados de pluris para colocar a sus cercanos y los recomendados.



Los altos cuadros del tricolor saben que la llegada de pluris a San Lázaro depende de la votación que obtenga este partido en las 5 circunscripciones en que se divide el país de norte a sur, que en términos generales podría ser de entre 6 a 10 diputados por circunscripción.



Así los primeros 10 lugares de cada una de las cinco listas son los más peleados.



Y en esta ocasión ahí se localizan desde el mismo líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hasta los principales cuadros de este partido, como Carolina Viggiano, hoy secretaria general del CEN del PRI y diputada federal, ella va por la reelección igual que su esposo, Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila



Es la misma situación del diputado federal y secretario de Organización del CEN del PRI, el mexiquense Ricardo Aguilar Castillo.



En la lista por la primera circunscripción en el segundo lugar está el ex gobernador de Durango y actual líder de la CNC, Ismael Hernández Deras, a quien sigue en el tercer lugar Paloma Sánchez, coordinadora de Comunicación del CEN del PRI.



En la Segunda circunscripción está apuntado en el sexto lugar Ildefonso Guajardo ex secretario de Economía y el principal negociador del T-MEC, quien es seguido por Sofía Carvajal, hija de Gustavo Carvajal.



En la lista de la tercera circunscripción aparecen en el tercer lugar, Carlos Aysa Damas, hijo del gobernador sustituto de Alejandro Moreno en Campeche.



En esa misma lista, pero, en el quinto lugar está Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa Patrón.



En la cuarta circunscripción luego de Alejandro Moreno, que va en primer lugar, está Enrique Murat, hijo del nefasto ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, y padre además del actual mandatario de ese estado, Alejandro Murat. Este sí sabe cómo colocar a los hijos ¿no?



En el séptimo lugar va el histórico líder agrario, Augusto Gómez Villanueva, quien lleva como suplente al veracruzano Jorge García Córdoba, cercano colaborador del bajacaliforniano Alberto Aguilar Iñárritu, pieza clave en la COPPPAL.



Otros apuntados en esas listas son la panista calderonista Eufrosina Cruz, detrás de Pablo Angulo, quien va por la reelección como diputado federal.



Está además inscrito, Tonatiuh González, coordinador de los diputados priistas en el Congreso de la CDMX y uno de los más cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder de los pepenadores de la capital.



En fin, nombres, quienes en su mayoría llegarán en la siguiente legislatura a San Lázaro.



Apoyo a la cinematografía



Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena presentará una iniciativa para crear la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, que buscará proteger a esa industria.



El zacatecano afirma que su propuesta pretende fomentar el otorgamiento de estímulos e incentivos fiscales a las personas físicas o morales que promuevan la producción o distribución de obras audiovisuales.



Entre los puntos más importantes de su iniciativa destacan: garantizar a las audiencias el acceso a la cultura, así como el ejercicio de sus derechos culturales, atendiendo a la diversidad y pluralidad cultural de la nación.



Igual, reconoce y busca proteger los derechos de las audiencias estableciendo que el Estado será el encargado de implementar políticas públicas para formar audiencias, establece reglas claras para la exhibición de las obras nacionales.



Y fija las normas para la transmisión de las obras cinematográficas, como el de ser exhibidas en su idioma original.



’En el grupo parlamentario de Morena estamos comprometidos con la cultura y la difusión de las artes, por lo que, reconociendo la importancia de la industria cinematográfica como un reflejo de la cultura mexicana ante el mundo, consideramos necesaria una reforma integral en la materia a fin de actualizar la legislación conforme a las exigencias nacionales e internacionales’, indicó.



Monreal afirma que el cine es una de las artes más importantes a nivel mundial, despierta el imaginario de las y los espectadores; la cinematografía y la sociedad se construyen y retroalimentan.



Recordó que, por su gran valor e importancia, las producciones cinematográficas han sido reconocidas como documentos históricos con trascendencia social, cultural, estética y económica por la UNESCO.



Agregó, que además han sido consideradas como una expresión de la personalidad cultural de los pueblos, y que, debido a su valor educativo, cultural artístico, científico e histórico, forma parte del patrimonio cultural de una nación.



Por ello consideró que es urgente implementar en nuestro país mecanismos eficaces que conserven, protejan e impulsen, la producción, distribución, comercialización y la exhibición de contenido nacional en materia cinematográfica y audiovisual.



Las proyecciones



Metidos todos -periodistas, analistas, encuestadores, gobernadores, alcaldes, legisladores y políticos- de lleno en el proceso electoral del próximo 6 de junio, las apuestas corren de acuerdo a las percepciones y experiencias de cada quien.



Así los más viejos y experimentados del grupo consideran que en este proceso prevalecerán las viejas redes y culturas del poder que han dominado durante al menos los últimos 30 años.



Entre este grupo predomina quienes creen que ni Morena tiene la fuerza que dicen las encuestas, ni ganará todos los espacios que ellos creen que se van a levantar.



En este grupo afirman que el PRI puede mantener y ganar las gubernaturas de Sonora, Nuevo León, Nayarit, Campeche y dar el campanazo en Baja California con Jorge Hank a la cabeza, cojo candidato de otro partido.



Advierten que los líos al interior de Morena, han debilitado mucho sus candidaturas en Guerrero, donde será difícil que Félix Salgado Macedonio se va a enfrentar primero a sus enemigos internos.



Igual pareciera, ocurrirá en Nayarit donde todos los cuadros de Morena en el estado van contra el senador Miguel Ángel Navarro.



Colima es otro caso, donde Claudia Yáñez, hermana de César Yáñez, se la trae jurada a Indira Vizcaíno.



En Baja California, el gobernador Jaime Bonilla anda herido porque no logró colocar a su secretario de Economía y Mario Delgado le impuso a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, una antigua compañera de estudios.



De acuerdo a las previsiones de los analistas y experimentados operadores electorales, la falta de una estructura territorial de Morena, y la persistencia de los lopezobradoristas con Gabriel García, coordinador de los superdelegados, como principal operador electoral, advierte que los candidatos de Morena van a resultar derrotados en una buena parte del país por los de la alianza PAN-PRI-PRD.



En esto influye que ahora AMLO no juega.



Pero igual hay quienes creen a las encuestas. Y la de El Financiero de ayer advierte que hoy los candidatos de Morena tampoco tienen ya las preferencias de la mayoría.



En este sondeo el 28 por ciento de entre 18 y 29 años indicó que votará por el PAN, PRI, PRD en lo de diputados federales. Y el 27 por ciento lo hará, afirmó, por los candidatos de Morena.



En términos generales los que votarían por Morena son los mayores de 40 años, con poca escolaridad y que se encuentran preferentemente en el sur del país.



Las apuestas están abiertas.



