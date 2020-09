El PRI lanza a Dulce María Sauri para la presidencia en San Lázaro, pero la boicotean

Estaba cantado que por más que compraran diputados, Gerardo Fernández Noroña no sería presidente en San Lázaro. Nadie dentro o fuera de la 4T se lo iba a permitir. Y es que Fernández Noroña es simple y llanamente el legislador peor calificado de esta legislatura.



Pero a pesar del rechazo de AMLO, el petista logra obstaculizar el nombramiento de la priísta Dulce María Sauri y mete a la Cámara de Diputados en una nueva crisis política que podría demorar indefinidamente el inicio del período de fin de año en que se debe aprobar los Presupuestos de Ingresos y Egresos para 2021.



Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador por un lado y el PRD por el otro, los que finalmente le dieron el portazo a Fernández Noroña, quien se declaró en guerra contra esa decisión.



El tabasqueño en su mañanera indicó que no veía bien que se maniobrara en San Lázaro para llegar a la Presidencia de los diputados. La tarjeta roja era para Fernández Noroña y el PT.



Y de la fracción del PRD, de la tribu de Los Chuchos se desprendieron Antonio Ortega, Abril Alcalá, Guadalupe Almaguer y Jesús Pool para adherirse a la fracción del PRI con lo que los tricolores suman un total de 50 diputados y continúan como la tercera fuerza política en esa cámara.



Era la condición esencial para que un priísta pudiera ser nominado a la presidencia de los diputados.



Hacia la tarde, la Junta de Coordinación Política presidida por el morenista Mario Delgado logró, con la oposición del PT, la nominación de Dulce María Sauri.



La acompañarían en una fórmula integrada además por Dolores Padierna como vicepresidenta de nuevo; con el panista Xavier Azuara Zúñiga y con la priísta Sara Rocha.



Como secretarios fueron propuestos la morenista Guadalupe Díaz, la panista Karen González, la priísta Hortencia Garay y un espacio por definir del PT.



La fórmula fue presentada por Mario Delgado, pero esta alcanzó sólo 278 favor (de los 334 que necesitaba para cumplir con las 2 terceras partes requeridas de mayoría calificada); 64 abstenciones y 112 en contra.



Los números indican que a los 46 diputados del PT que votaron en contra en bloque, que impulsa a Fernández Noroña, se sumaron 120 diputados de los 251 que tiene Morena.



Es decir que la mayoría de Morena se están rebelando contra lo que pide López Obrador y contra lo que les ha pedido Mario Delgado.



Como quiera que sea Fernández Noroña tampoco alcanzaría las dos terceras partes requeridas, ya que la suma de los 46 del PT, más los 112 que votaron en contra de Dulce María Sauri y los 64 que se abstuvieron, son 222 votos y requieren 334.



Previamente Fernández Noroña, como era de esperarse, pataleó. Convocó a conferencia de prensa y le recriminó a López Obrador y a morenistas, haberlo dejado fuera del tan ambicionado cargo y sentenció que, ’si algo (como a Luis Donaldo Colosio) le pasa a Andrés Manuel’, le habrán entregado la Presidencia de la República al PRI.



Que por eso él quería ser presidente de San Lázaro, porque ’la seguridad del ‘compañero Presidente’ siempre está en vilo, se juega la vida todos los días y eso está a los ojos de todos… ¿y si le pasara algo?’, indicó.



Según Noroña la Constitución señala que ’si algo le pasa al Presidente de la República’ entonces el presidente de la Cámara de Diputados asume el interinato. Vean bien eso, pidió a AMLO y a los diputados de Morena el petista.



Total, que como ocurrió hace un año, cuando el presidente saliente Porfirio Muñoz Ledo intentó reelegirse y se requirieron de varias negociaciones y una serie de votaciones, hoy de nuevo la Cámara de Diputados vive la incertidumbre.



Hace un año finalmente se logró designar a la panista Laura Rojas. A ver ahora quien pasa.



Mientras, Rodríguez al Senado



Así, el Congreso llega a su quinto período de sesiones de la 64 Legislatura con el ex verde chiapaneco -sumado a Morena-, Eduardo Rodríguez Aguilar como presidente del Senado y la priísta Dulce María Sauri como incierta presidenta de San Lázaro.



Ayer, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde los jaloneos y las recriminaciones de los petistas continuaron hasta entrada la tarde-noche, en el Senado operó la famosa mano izquierda concertadora de Ricardo Monreal, a fin de lanzar y aprobar por 101 votos una planilla única de conciliación en la cual todas las fuerzas y corrientes en la cámara alta lograron satisfacer sus aspiraciones.



Al final, mediante este mecanismo, quedó una mesa integrada por el chiapaneco ahora de Morena Rodríguez; por Morena también Imelda Castro, María Merced González y Lilia Margarita Valdez; la panista queretana María Guadalupe Murguía, el priísta Jorge Carlos Ramírez, la petista Nancy de la Sierra y de MC Verónica Delgadillo como vicepresidentes.



Los senadores de Morena Ricardo Velázquez, del PAN María Guadalupe Saldaña, del PVEM Verónica Camino Farjat y del PES Eunice Renata Romo quedaron como secretarios de la mesa, y en esa calidad participarán en las reuniones de trabajo de la Mesa directiva para ser enlace inmediato con sus respectivas bancadas.



Eduardo Ramírez llega a la presidencia del Senado, luego de alcanzar como Ricardo Monreal, un doctorado pero en Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional por la UNAM.



Fue alcalde de Comitán, Chiapas, Diputado Federal y Secretario General de Gobierno de Chiapas.



Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales tuvo una participación esencial en la aprobación de la nueva reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional y otras reformas como la de paridad de género.



Al asumir el cargo, Ramírez hizo un cálido reconocimiento a la senadora Mónica Fernández, presidenta saliente, que fue avalado por el aplauso de todos los senadores de todas las fracciones.



Como presidenta del Senado, dijo, ’actuó con inteligencia, dedicación, profesionalismo y apegada a la legalidad’.



También hizo un cálido reconocimiento al gran trabajo realizado por el senador Ricardo Monreal, al frente de la Junta de Coordinación Política.



Rivero, contra la violencia contra mujeres y niñas



Las mujeres y niñas enfrentan todo tipo de violencia y muchas de ellas no denuncian por miedo a su agresor o por desconocimiento de cómo hacerlo.



De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH INEGI), la mayoría de las encuestadas dijeron que no denuncian porque se trató de algo sin importancia, otras por miedo a las consecuencias y/o por vergüenza.



Frente al incremento de violencia contra ellas, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, lanzará en los próximos días una serie de acciones, como la creación y operación de centros de información y auxilio, un programa de distribución de materiales informativos y el lanzamiento de una aplicación digital.



Central, dentro de estas acciones, será el programa de atención y procesamiento de denuncias, desde donde se dará orientación jurídica y psicológica a mujeres y niñas víctimas de violencia.



Rivero adelantó que, de entrada, se reunirá con los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscal General de Justicia locales, para sumarse a las acciones que eviten la violencia contra las mujeres.



