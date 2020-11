El PRI llegará unido y fortalecido a la contienda electoral: Mario Moreno

www.guerrerohala.com



Taxco de Alarcón, Gro.25 noviembre, 2020.-’Tengo una radiografía completa de todo el estado y sus complejidades. Conozco las regiones de Guerrero y eso me permitirá encontrar alternativas de solución’, aseguró Mario Moreno Arcos, aspirante del PRI a la gubernatura de Guerrero.



En conferencia de prensa en el municipio de Taxco de Alarcón, habló de su aspiración a la gubernatura del estado y de sus propuestas sobre diferentes rubros como turismo, cultura y desarrollo económico, entre otros.



Mencionó que el Partido Revolucionario Institucional emitirá este 25 de noviembre su convocatoria para el proceso interno de selección del abanderado priísta que contenderá por la candidatura que representará a la coalición PRI-PRD.



El ex titular de Sedesol Guerrero, reconoció que esta alianza entre los dos institutos políticos que históricamente han sido antagónicos es inédita, pero confió en que las coincidencias entre PRI y PRD permitirán que la coalición llegue fortalecida a la contienda electoral del 6 de junio de 2021.



Señaló que su mejor carta de presentación es su honestidad y transparencia con que se ha desempeñado en todos sus cargos públicos, tanto en la administración pública como en el trabajo legislativo.



Ante medios de comunicación y representantes de la sociedad civil taxqueña, Mario Moreno mencionó que se ha reunido en varias ocasiones con Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón, también aspirantes del PRI a la gubernatura, con quienes ha logrado acuerdos satisfactorios para mantener la unidad del partido, ’hemos acordado que el día que se haga el registro solamente estará uno, para no generar incertidumbre entre la militancia y enviaremos un mensaje de unidad’.



Luego de esta conferencia, Mario Moreno Arcos, sostuvo un encuentro con el Presidente Nacional de los Comités de Pueblos Mágicos y del grupo Proyecto Guerrero, Christian Berger Trauwitz, en el municipio de Taxco de Alarcón.