El PRI marca un precedente en el modelo de educación a través de un partido político

El confinamiento es una oportunidad para crecer: Fortino Díaz.



-El líder priista reconoce el interes que ha tenido la sociedad hidalguense por participar en las actividades del Aula Abierta.



Hasta el momento se tiene registro de más de 5,000 participantes inscritos en los diversos cursos y talleres.



-Las actividades del Centro Digital de Capacitación serán permanentes.



De acuerdo con Fortino Díaz Cano, secretario de Vinculación con las Instituciones de Educación, el Aula Abierta que recientemente ha puesto en operación el Comité Directivo Estatal del PRI que encabeza Erika Rodríguez y Julio Valera, presidenta y secretario general respectivamente, ha sido recibido con satisfacción por parte de la militancia y la ciudadanía, ya que, dijo, el Revolucionario Institucional marca un precedente en el modelo de educación a través de un partido político.



’Sin duda estamos ante un proyecto innovador, un proyecto que acerca el cocimiento a la gente, el Aula Abierta es un espacio para el conocimiento, para que podamos aprender y que nos ha dado la posibilidad de explorar diversas maneras de transmitir el conocimiento; con acciones como estas se puede afirmar que el PRI es el partido que se mueve, es el partido que propone y es el partido que lleva acabo acciones afirmativas en favor de la gente’.



Díaz Cano, afirmó que para la conformación de este diseño se clasificaron en categorías como educación, cultura, igualdad de género, servicios médicos, análisis político, todos por la inclusión, computo, competencias para la vida, temas jurídicos y conferencias, de las cuales se han desarrollado diversos contenidos de interés colectivo.



’Sin duda las categorías se encuentran ubicadas dentro de los principales tópicos y con ello hemos diversificando la oferta para que la gente pueda accesar a cualquier nivel de conocimiento, es decir, tenemos desde los conocimientos más básicos, como por ejemplo aprender electricidad para la casa que es muy útil, hasta disertar la teoría social y por supuesto a los teóricos en este ámbito, como Max Weber, Neumann, entre otros, todos ellos con una mirada hacia lo que hoy conocemos como nuestra realidad social’.



Hasta el momento se han ofertado cursos de ortografía, computación, conocimientos básicos de electricidad, prevención de la violencia hacia las mujeres y conferencias que ayudan a entender el proceso de confinamiento social, con la participacion de mas de 5,000 personas.



Fortino Díaz destacó que el Aula Abierta del Centro Digital de Capacitación, será permanente, con la intención de tener un espacio para el conocimiento, e ir diversificando los contenidos de acuerdo a las inquietudes de las familias hidalguenses.



’Afortunadamente este espacio es abierto a todo el público en general, no es privativo de nuestra militancia, al contrario, queremos abrir las puertas del partido, y complementa muy bien las acciones que ha emprendido el gobernador Omar Fayad, quien ha sido enfático en que debemos quedarnos en casa y lo que nosotros hacemos es ofertar un espacio abierto a la ciudadanía para que desde casa puedan tener herramientas y conocimiento de una diversidad de temas de interes, nosotros somos un instituto político diferente, con otra forma de hacer las cosas’.



El líder priista, conminó a la sociedad hidalguense a conocer las actividades que se desarrollan dentro del Aula Abierta, y lo pueden hacer entrando a la página del partido www.pri-hidalgo.org.mx donde podrán registrarse en el catálogo de la oferta educativa.



’La invitación es para todas y todos, el conocimiento no está vedado o no esta circunscrito para un grupo social específico, el conocimiento está abierto para todos quienes integramos las estructuras sociales, para quienes en este momento enfrentamos la realidad social, para quien está ávido y deseoso de aprender; en el PRI estamos convencidos que de este confinamiento debemos sacar fortalezas y crecer, ya que este desafío representa una oportunidad para construir un mejor futuro’.