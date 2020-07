El PRI no va a encubrir a quienes abusando de su cargo cayeron en corrupción: Alejandro Moreno Cárdenas.



El líder nacional del tricolor subraya que este instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, ’tope hasta donde tope’.



Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y al PRI, aseguró Alejandro Moreno, Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que este instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, ’tope hasta donde tope’.



’Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al PRI’, aseguró.



Alejandro Moreno, sostuvo que ’nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. Las instituciones mexicanas, para cumplir sus altos cometidos, deben estar al margen de funcionarios y empleados que las traicionan con desvíos y abusos’.



’Fortalecer a las instituciones requiere combatir la corrupción y no pueden separarse de su sentido público, para atender intereses particulares. La corrupción es una forma, por tanto, de privatizar instituciones públicas, lo que sin duda es una perversión que no se debe tolerar’, subrayó.



El líder nacional priista puntualizó que ’nuestra demanda es que se trate de una política certera, objetiva, documentada, justa y que no caiga en meros actos de propaganda. Las instituciones no delinquen, lo hacen los funcionarios que se sirven de ellas’.



’A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas, porque existen para el desarrollo de funciones y tareas esenciales para el país’, finalizó.