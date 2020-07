El PRI podría recuperar Taxco

Ya lo anotábamos en este mismo espació el que día de ayer que las próximas elecciones electorales 2021, serán espinosos y complejas tanto para los actores políticos de todos los partidos, como para el resto de la sociedad, pues lo que estará de por medio no son cacahuates ni caramelos.



También anotábamos que, en Taxco, se diga lo que se diga, ningún partido político, incluyendo al Morena tiene segura en triunfo, pues el PRI tiene posibilidad de ganar y hará lo humanamente imposible por obtener el triunfo, cosa que no es inverosímil.



Los trabajos políticos en el ámbito local del municipio de Taxco, actualmente, la situación se observa aún tranquila y hasta fría, sin embargo, entre los primeros movimientos políticos, son dos los que levemente han trascendido.



1.- El registro este fin de semana de la planilla y formula para renovar el Comité Municipal de PRI en Taxco, encomienda que asume el joven político taxqueño, Víctor Sotelo Ocampo como Presidente y María de los Ángeles Peña Gisel como Secretaria General de este instituto político.



Con la elevación al poder político de este par de jóvenes, el PRI viene con todo para recuperar el poder municipal, posición arrebatada por el PAN hace ya prácticamente don años.



Víctor Sotelo Ocampo es abogado de profesión y desde temprana edad a militado y hecho trabajo político de base a favor del PRI, con triunfos y derrotas siempre ha sido fiel a su partido y a las personas que lo han ayudado a crecer y forjarse al día de hoy, siendo una garantía para recuperar la unidad y el poder.



2,.Decíamos que una segunda actividad muy sonada fue llevada a cabo en este municipio el fin de semana también. El evento fue protagonizado por el viejo político cetemista, Antelmo Alvarado García, quién acompañado de una de sus hijas a quién sueña legarle el poder, se presentó en la entrada de las oficinas del PRI para demandar y exigir inclusión en la nueva planilla priísta, cosa que le fue denegada.



A esa misma hora, pero en la ciudad capital Chilpancingo, registraban la planilla y la formula, quedando fuera de la jugada este señor, su berrinche, su hija y sus seguidores, entre ellos, los expresidentes municipales, Enrique Martini Castillo y Abraham Ponce Guadarrama.



También expresábamos que la actividad es hasta el momento tranquila en este municipio, seguramente no son tiempos para erguirse y aspirar a suceder en el cargo al panista Marcos Efrén Parra Gómez, quién probablemente querrá reelegirse y convertirse por tercera ocasión en el cargo municipal más codiciado.



Por el momento solo el PRI ha dado señales contundentes para recuperar lo perdido y, aún que, como dijo don Rubén Figueroa Figueroa ’la caballada esta flaca’, solamente existe un priísta que no ha dicho de manera abierta esta boca es mía, pero tal parece que pretende nuevamente ser presidente municipal de Taxco.



Pero en el caso de que, según lo marca la ley electoral en materia de equidad de género, sea mujer la candidata, tampoco haya mucha tela de donde cortar, salvo una o dos mujeres que podrían dar buenos resultados al pueblo de Taxco ’pero bueno eso es lo que digo yo’.



Por su parte el Morena, al día de hoy, no ha dado señales de vida en Taxco, Desconocemos si ya cuentan con unas oficinas sede o si tiene armada ya una estructura política necesaria para tener representantes en toda la geografía del municipio platero y ganar una elección. No sabemos quiénes podrían ser sus candidatos a la presidencia de Taxco, al Congreso del Estado y Congreso de la Unión, sin embargo, no podemos obviar una sorpresa.



Si el dueño de la vida nos lo permite y no nos da coronavirus, ya veremos y comentaremos a partir del mes de septiembre, mes en el que arranca puntual el proceso electoral 2021…