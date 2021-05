El PRI va por Sinaloa y Sonora

El momento es considerado idóneo para la alianza que con priistas a la cabeza compite por los gobiernos de Sinaloa y Sonora y en la que se encuentran también el PAN y el PRD.



Pretenden remontar la diferencia de más de diez puntos con la que arrancaron los abanderados de Morena en esas entidades y que ahora se reduce a menos de tres puntos, y a un mes de distancia de los comicios del 6 de junio.



Mario Zamora y Ernesto Gándara avanzan notoriamente en su propósito de emparejar los números de los considerados favoritos Rubén Rocha y Alfonso Durazo, ambos senadores con licencia, como también lo es Zamora.



Los priistas han visto una ruta por la que sus candidatos han avanzado, por lo que redoblan esfuerzos y apuestan por estos dos gobiernos, que podrían dar el punche del que carece actualmente el otrora invencible Revolucionario Institucional.



Alejandro Moreno Cárdenas ’Alito’ está consciente que se le escurre de las manos la posibilidad de triunfo en su tierra natal, Campeche, por lo que debe contar con un plan B que le permita reafirmar su pretendido liderazgo nacional y llevar a una recomposición del que fuese inamovible partido.



En Campeche y Nuevo León, comienzan a esfumarse las posibilidades de triunfo que alimentaba la ilusión del campechano, ya que ambas entidades Movimiento Ciudadano comienza a aventajar a sus adversarios y podría alzarse con triunfos contundentes y ocasionar el revés tanto del PRI como de Morena, en estados en los que el Movimiento de Regeneración Nacional consideraba factible su victoria.



De ahí que el interés se centre en Sinaloa y Sonora, donde entidades que se consideraban casi como naturales para los abanderados de Morena, por la ventaja considerable con la que arrancaron los procesos electorales.



Sin embargo, esta se ha diluido y los priistas tienen a la mano la oportunidad de que, en Sinaloa Mario Zamora Gastélum un candidato que era visto casi casi como testimonial derrote al tres veces candidato a gobernador Rubén Rocha Moya, senador con licencia y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es que muchos simpatizantes de Rocha se encuentran indignados por la cercanía e incorporación que hizo el candidato de Héctor Melesio Cuén, un ex Rector de la misma universidad que tiene sus claroscuros y que el mismo Ejecutivo federal no ve con tan buenos ojos.



Sonora aparece ya como un empate técnico entre el senador con licencia Alfonso Durazo y el ex senador Ernesto Gándara, por lo que solamente es cuestión de no aflojar el paso, pero en Sinaloa se requiere del último jalón para alcanzar a Rubén Rocha.



Como parte de la estrategia, el PRI está recurriendo a varios de sus militantes que acuden como refuerzo de su ex compañero dentro del equipo del gobierno federal del sexenio pasado.



Se eligió a aquellos que no son impresentables y que pueden aportar algo a favor de Mario Zamora Gastélum, quien fungió como director de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural durante los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y guardan cercanía con él, Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía y su antecesor en la dirección de la Financiera y ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Igualmente se sumó en la promoción del voto a favor de Zamora Gastélum, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sinaloense de origen. Ambos puntualizaron dos temas importantes que conocen a la perfección, el desarrollo económico de una entidad con mucha fortaleza agrícola y turística.



*****



La memoria traiciona a los políticos con demasiada frecuencia. Hace poco, el ex diputado, ex senador y ex candidato a gobernador, Juan José Rodríguez Prats, repetía con gran constancia que jamás haría política nuevamente en Tabasco, entidad en la que no nació, pero sí hizo carrera política. Se refugiaría en Chiapas, su estado natal (Pichucalco), ya que, en Tabasco, los electores pedían todo. Hace tres años pretendió competir, sin éxito, por el gobierno de Chiapas, hoy regresó al terruño tabasqueño y busca el voto para una diputación federal. Será que los electores tabasqueños ya olvidaron el desaire que les hizo?



*****



En los tiempos recientes solamente dos personajes han intentado ser alcaldes de la capital del estado, sin terminar siquiera con su gestión en un ayuntamiento conurbado. El primero fue exitoso, Jesús Hinojosa, presidente de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, buscó el ayuntamiento de Monterrey y lo consiguió, ahora Pablo Lemus busca hacer lo mismo, aunque primero buscó la reelección en Zapopan, ahora va por Guadalajara. Lo conseguirá?



