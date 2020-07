El PRI y Mario, Añorve, y Apreza…

(Carta a Don Héctor)



LO DIJO EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DEL PRI, Esteban Albarrán Mendoza. Sólo tres priístas le han externado su intención de buscar la candidatura de su partido a la gubernatura del estado. Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social; Héctor Apreza Patrón, coordinador de los diputados priístas en el Congreso local, y Manuel Añorve Baños, actual senador de la República.



Es decir, a pesar de que el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, también busca ser el candidato del PRI a gobernador del estado, no se ha acercado al comité directivo estatal para que sea tomado en cuenta, aunque se mueve en los medios de comunicación y realiza reuniones con quienes supone van a influir en la elección de la candidatura priísta.



Sin embargo, como se ha dicho, solo Manuel Añorve, Mario Moreno y Héctor Apreza, han manifestado su interés de ser el candidato del PRI, que por cierto, formaron parte del cuarteto del que salió candidato el hoy gobernador del estado, es decir, Héctor Astudillo Flores.



Como los guerrerenses lo saben, Héctor Apreza ha sido presidente estatal del PRI, presidente municipal de Olinalá, presidente del Congreso local, y secretario de Finanzas del Gobierno estatal, entre otros cargos dentro de su partido y de la administración pública, en donde ha logrado obtener una amplia experiencia política, legislativa y en el servicio público.



Mario Moreno, por su parte, ha sido dos veces diputado local, dos veces diputado federal, y dos veces también presidente municipal de Chilpancingo, así como delegado federal en el estado del ISSSTE, además de delegado electoral de su partido en otras entidades del país. Es de los priístas que a lo largo de su carrera política nunca ha perdido una elección en las que ha participado.



En el caso de Manuel Añorve, ha sido además alcalde de Acapulco, diputado federal, delegado de Banobras en el estado, secretario de Finanzas del gobierno estatal y excandidato a la gubernatura. En la pasada elección, perdió la elección, por lo que llegó al Senado como parte de la segunda fórmula.



Hay quienes dicen, de acuerdo a los resultados electorales del 2018, que la elección de gobernador en Guerrero será para el PRI, difícil, en razón de que aún pesa en el estado la figura de Andrés Manuel López Obrador, aunque también hay quienes señalan que no es invencible electoralmente como muchos suponen.



Así es. Si bien ganó la Presidencia de la República, junto con su partido, el hoy mandatario federal perdió la gran mayoría de las alcaldías del estado que es donde verdaderamente se gobierna, y que es además donde se encuentra el control político.



Cabe decir, además, que Morena en la última elección de gobernador, es decir, en el 2015, obtuvo menos de 35 mil votos, precisamente cuando su candidato era el hoy delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Hay que decirlo. Sin duda la elección de gobernador del 2021 será difícil, no solo para el PRI, que gobierna el estado, sino también para Morena que en el 2018 ganó la presidencia de la República, y claro, lo será para el PRD que contra todo pronóstico, se mantiene vivo pese a la intención de ser desfondado. Y precisamente por ello, los tres principales partidos en Guerrero tejen desde ahora alianzas con partidos que hasta hace poco eran contrarios electoralmente.



Por cierto, Morena es el partido que tiene, hasta ahora, el mayor número de aspirantes a candidato a la gubernatura de Guerrero, aunque algunos de ellos, sin la mínima posibilidad, en tanto que el PRD, solo a tiene a dos de ellos.



Es cierto. El poder desgasta, pero además, decepciona. Sin duda el 2021 no será fácil para ningún partido político.



Mientras tanto, en el PRI, con tres de sus mejores hombres, se aprestan a retener el gobierno del estado. Mario Moreno Arcos, sin duda será un excelente candidato, como también Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón.



Y como decíamos, pese a que se mueve en los medios informativos, y paga a empresas para ser incluido en las encuestas, el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, también sueña en convertirse en candidato a gobernador del estado.



¿O es que acaso le parece poco al rector acercarse a la dirigencia estatal del PRI, para decirle que también quiere ser su candidato a gobernador?



