El PRI y sus candidatos para el Congreso local

La mayoría de los consultores políticos coinciden que una persona que se involucra en actividades comunitarias y se entrega al trabajo social tiene mucho más oportunidades de alcanzar la candidatura que aquélla que no hace algo. Tan es así que muchos de los aspirantes que actualmente buscan contender en las elecciones del 6 de junio de 2021, iniciaron su participación pública en organizaciones de vecinos, movimientos cívicos, sindicatos y movimientos comunitarios.

Es cierto, no todos han tenido éxito en anteriores elecciones. Pero es claro que su participación en actividades comunitarias les permitió una mayor visibilidad social, les dio experiencia y capacidad de dirección de grupos y generó la confianza social necesaria y el respaldo para poder ocupar un cargo de elección popular.

Y, a diferencia de la elección de 2018, ningún partido ganará por la imagen de un caudillo social. Ganará la elección el partido o las coaliciones que postulen a candidatos competitivos y que cuenten con estructura y una buena imagen.

Se equivocan aquellos que a los cuatro vientos aseguran que cualquier animal puede ganar en 2021 a través de Morena, el partido que llevó al poder al actual titular del Poder Ejecutivo federal en las pasadas elecciones.

Cada elección es diferente. Y hay algo que no debemos de perder de vista: las victorias y las derrotas no son eternas.

También es cierto que la política es de tiempos y circunstancias.

El PRI, por ejemplo, fue el gran perdedor en las elecciones de 2018. Mientras que Morena ganó en 8 de los 9 distritos electorales federales y en 18 de los 28 distritos locales. Sin contar, claro, que el tricolor perdió por una gran diferencia de votos la elección de Senador y la Presidencia de la República.

Hoy por hoy, el priismo guerrerense se prepara para retener la gubernatura de la entidad y ganar la mayoría de los distritos locales y federales, así como la mayoría de los 80 Ayuntamientos. Y para eso sus dirigentes se pusieron las pilas y amarraron una alianza con el PRD, su otrora adversario histórico, para ir juntos en la elección del próximo año, con el objetivo de frenar el autoritarismo encarnado en el inquilino de Palacio Nacional y restarle poder en la Cámara de Diputados y en los Congresos estatales.

El pasado 23 de diciembre se registraron ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, que preside Heriberto Huicochea Vázquez, varios personajes para contender en los 14 distritos, y que es precisamente el número de abanderados que le toca postular en la coalición flexible que tienen con el PRD.

Durante el registro de aspirantes se evitó la aglomeración de simpatizantes y de los representantes de los medios de comunicación y se realizó bajo la supervisión de las autoridades electorales. De hecho, el acceso a las oficinas fue restringido.

Será el próximo 8 de enero cuando el tricolor entregue las constancias de candidaturas a los 14 aspirantes que hayan validado en la Comisión de Postulación de Candidatos.

Entre los virtuales candidatos priistas destaca Ricardo Astudillo Calvo, hijo del gobernador Héctor Astudillo Flores, y ex subsecretario de Acción Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien va por el distrito 07 de Acapulco.

En los distritos 08 y 09, también de Acapulco, van Gabriela Bernal Reséndiz, actual secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, y la ex diputada Rosaura Rodríguez Carrillo, respectivamente.

En el distrito 16 con sede en Ometepec, el candidato será Rafael Navarrete Quezada, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal, e hijo del dos veces alcalde de Ometepec y diputado local, Mario Navarrete Gutiérrez (qepd).

Para el distrito 18 de Pungarabato (Ciudad Altamirano), el candidato será el alcalde con licencia de Arcelia, Adolfo Torales Catalán.

En el distrito 21 de Taxco de Alarcón, la candidata será la ex diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la 61 Legislatura, Flor Añorve Ocampo.

Y el que regresa a los reflectores públicos es el figueroísta Héctor Vicario Castrejón, quien contenderá por el distrito 23 de Huitzuco.

Vicario ha sido diputado federal (LVII Legislatura), diputado local en tres ocasiones (LV, LIX y LXI Legislaturas), presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en dos ocasiones, senador de la República (2000-2006), dirigente estatal del PRI, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guerrero, etc.

Desde luego que hay más aspirantes que se registraron, pero es claro que el PRI va con todo en las elecciones de 2021, porque lleva a cuadros jóvenes, mujeres y hombres con arraigo y trabajo político en los distritos locales.

Y el más experimentado de todos es, sin lugar a dudas, Héctor Vicario; un personaje que desde muy joven participa en política y que ha ocupado importantes responsabilidades, tanto partidistas, legislativas y administrativas (municipal, estatal y federal).

También es necesario reconocer que Ricardo Astudillo Calvo, líder y fundador del movimiento ’Respondiendo al Cambio’ (RAC) se haya registrado para contender por un distrito electoral, ya que con ello demuestra que no le teme a la competencia política y que le interesa ganarse el voto de los electores del distrito 07 de Acapulco, en donde se le ha visto realizar importantes gestiones y actividades comunitarias.

Ojalá el PRD, el aliado coyuntural del tricolor, postule también a candidatos competitivos en los otros 14 distritos electorales.

Sólo con unidad y trabajo se gana una elección. Quien no cuide eso, está condenado a la derrota.

