El priismo " está vivo" y exige democracia para elegir a sus dirigentes; se preparan para futuras elecciones

La renovación del Comité Directivo del PRI estatal de Guanajuato, abre esperanzas firmes de orden y participación política de organizaciones civiles afines al partido, a fin de luchar juntos en la próxima contienda electoral de 2021, coincidieron en señalar el Frente Democrático Priísta, Mujeres en Pie de Lucha, Movimiento Agrarista y militantes en general del Partido Revolucionario Institucional de Guanajuato.



Representantes de estas organizaciones realizaron una asamblea respaldada por los Documentos Básicos, como son los Estatutos del partido, la Declaración de Principios y el Programa de Acción, y se abrió paso a la integración del nuevo Comité Directivo Estatal del PRI en esta entidad, habiendo elegido a los siguientes compañeros y militantes:



El doctor Armando Uribe Valle, fue electo presidente del PRI en Guanajuato; maestra Laura Chávez López, como secretaria general, y Jacobo Manríquez Romero, como secretario de Administración y Finanzas. Cabe hacer notar, que Manríquez Romero fue presidente municipal de Pénjamo, y Chávez López de Santiago Maravatío, independientemente de haber desempeñado cargos importantes en el propio partido.



Es de señalar que este nuevo Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con la observación de que todos son militantes activos del partido, algunos hasta con 40 años de militancia partidista.



Durante la asamblea previa, se destacó la importancia de que en México y en Guanajuato en particular, se viven tiempos diferentes a los de hace 32 años, cuando el Partido Acción Nacional asumió el Gobierno de Guanajuato, sin que haya habido cambio de partido en ninguno de los periodos gubernamentales de la entidad.



Por su parte, Rafael García del Horno, ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el estado, dijo que la dirección nacional del PRI ha mantenido una pasividad que inquieta al priismo del país, cuando se impone una práctica política para hacer frente de manera exitosa a la organización de sus militantes fieles, herederos de una historia emanada de una verdadera revolución.

Las imposiciones en la dirigencia del partido y en la selección de candidatos a puestos de elección popular, deberán hacerse de forma democrática y en función de la militancia. ’El dedazo debe ser cosa del pasado’.



Mencionó la insensibilidad del presidente de la República, que además pertenece a otro partido, un gobernador del estado que prácticamente se ha apoderado del gobierno de Guanajuato por la vía de su partido, el PAN, con más de 32 años de gobierno y que piensa en la eternidad, y un dirigente nacional del PRI que nombra comités directivos de facto, es necesario trabajar unidos los priistas de cada municipio, de cada comunidad y región a favor de la democracia.



García del Horno recordó que Guanajuato cuenta con hombres y mujeres de lucha. Así lo ha demostrado a lo largo de la historia. No admitimos imposiciones ni dedazos. Todos y todas queremos participar. Ya basta de que, a gente con conocimientos, con militancia de décadas, preparada y capaz, en cualquier momento, la desplacen y nombren a dirigentes estatales incluso nacidos en otros estados.



Al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo exhortamos a que ponga orden y que quede claro que sus amenazas porriles no nos asustan. ’Estamos curados contra el espanto’.



Los militantes de los tres sectores del PRI en Guanajuato, seguimos unidos y atentos en la búsqueda de la ansiada democracia, la paz social y el trabajo intenso, a fin de que en esta entidad haya dinámica económica y participación social para sacar adelante la economía del estado y contribuir al desarrollo del país, siempre con equidad.