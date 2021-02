El Primer Expresidente Mexicano Fusilado, Un General Insurgente

Hace 190 años el Presidente Anastasio Bustamante cumplió su venganza de quitarle la vida al general insurgente Vicente Guerrero. Un marinero italiano cobró 50,000 pesos por capturarlo y entregarlo para que el segundo presidente mexicano fuera sometido a un ’consejo de guerra’ que ordenó, sin más trámite, pasarlo por las armas, es decir condenado a ser fusilado. La pugna entre ambos personajes data del momento que Bustamante nunca aceptó ser subordinado ni ser el vicepresidente al lado de Guerrero.

La historia de este hombre, Vicente Guerrero, que jamás se doblegó e inclusive fue muy reservado al aceptar la fusión de los insurgentes con los realistas para integrar el Ejército Trigarante, es muy interesante. La narración y los comentarios en torno al Abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide y el aliarse al Plan de Iguala para poner fin a la guerra de Independencia, revelan que el hombre nacido en el Siglo XVIII era patriota por los cuatro costados y su frase ’La Patria es Primero’ lo certifica a plenitud.

Bueno, deben saber que este domingo, 14 de febrero de 2021, en el exconvento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, será recordado el 190 aniversario del fusilamiento del general Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Así da comienza la serie de festejos que organiza, para este año, la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural, de la Secretaría de Cultura, incluyendo eventos para conmemorar la Promulgación del Plan de Iguala y Día de la Bandera, la Caída de Tenochtitlán hace 500 años y los 200 Años de la Consumación de la Independencia, entre otros.

TRES EXPRESIDENTES FUSILADOS

Antes de comentar sobre la figura del insurgente que al morir Miguel Hidalgo y José María Morelos quedó al frente del Movimiento de Independencia, preciso que en los 197 años de nuestra República Mexicana tres hombres, expresidentes de México, fueron pasados por las armas. En 1831, el general suriano Vicente Guerrero, a los 49 años de edad, fue el primero. Se consumó la venganza de su eterno enemigo, el médico nacido en Jiquilpan, Michoacán y tres veces presidente: Anastasio Bustamante, cuyo nombre completo era Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, quien, según los biógrafos, ostentó el grado de general.

Un caso muy singular fue el de otro militar, el general Manuel Robles Pezuela. Único guanajuatense que ha llegado a la Presidencia de la República, siendo destacada figura del Partido Conservador y contrario al presidente constitucional Benito Juárez. Robles sirvió abiertamente al segundo imperio y durante 27 días aparece como Presidente de México, apoyado por el Plan de Navidad, creado por el general Miguel María de Echegaray.

El guanajuatense estuvo en los gabinetes de Mariano Arista, de Ignacio Comonfort y de Miguel Miramón, además fue embajador en Estados Unidos. El general Ignacio Zaragoza, jefe militar en Puebla, ordenó capturar al expresidente Robles Pezuela, quien fue fusilado, por el delito de alta traición, se alió a los invasores franceses y sirvió a ellos. La ejecución se cumplió a un costado de la principal iglesia de San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, el 22 de marzo de 1862.

Recordaré que en el imperio de Maximiliano hubo varios presidentes nombrados con base en el Plan de Tacubaya, uno de ellos fue Miguel Miramón. Pasó a la historia como el tercer expresidente mexicano fusilado. Sus restos estuvieron en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, pero su esposa, Conchita Lombardo, los llevó a una capilla de la Catedral Metropolitana de Puebla. La guapa joven manifestó que su esposo no podía estar sepultado en el mismo lugar donde estaban los restos del que ordenó su muerte, Juárez.

Apuesto joven, nacido en la Ciudad de México, alumno del Colegio Militar cuando los soldados invasores norteamericanos atacaron el Castillo de Chapultepec. Presidente de México a los 27 años y 4 meses de edad, el más joven en nuestra historia. Fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Maximiliano de Habsburgo y el general queretano Tomás Mejía (José Tomás de la Luz Mejía Camacho), el 19 de junio de 1867. El presidente Benito Juárez derrotó al segundo imperio.

En el acta de bautizo se lee: Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tárelo, muerto a los 35 años, también el de menor edad de los 60 presidentes que han fallecido. Sus padres fueron el coronel liberal Bernardo de Miramón Amguivan y doña Carmen Tárelo y Segundo de la Calleja. Familia aristócrata, emparentada con la realeza europea.

ARRIERO, MILITAR Y PRESIDENTE

De Vicente Guerrero se cuentan muchas cosas y se dicen otras tantas, pero no es fácil tener una idea completa de quién fue. Se asegura que no existió ninguna pintura con su imagen y que el Vicente Guerrero que conocemos fue pintado con datos que algunas personas aportaron, sin haberlo conocido, como Ignacio Manuel Altamirano que lo describía como ’un joven de rostro broncíneo (sic), alto y fornido, nariz aguileña, los ojos vivos y claros, grandes patillas’. Para unos era mestizo, otros lo clasificaron como indígena y también lo identificaban como mulato. Hoy alguien dijo que era ’afromexicano’. Lo que haya sido, se trata de un héroe.

En su niñez Guerrero acompañó a su padre, Juan Pedro Guerrero Soriano, en el oficio de arriero y en las tareas de comerciante. Juan Pedro fue próspero e influyente, ante las autoridades virreynales, al grado de conseguir indulto para muchos insurgentes. Cuentan que en cierta ocasión se presentó ante su hijo, con un mensaje del virrey Juan Ruiz de Apodaca, pidiéndole que depusiera las armas, aceptara el indulto y el nombramiento de general en el ejército español.

La respuesta del general insurgente fue definitiva, con mucho respeto, al decirle a su padre: ’Tu voz padre, para mí es sagrada, pero… ¡La Patria es Primero!’. El historiador y político Lorenzo de Zavala escribió que Vicente ante sus soldados aseveró: ’Señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo de general español. Yo, siempre lo he respetado (a su padre), pero ¡La Patria es Primero!’. Hay otras versiones sobre el texto de la frase que está inscrita en las paredes de los recintos parlamentarios, en el país.

En el mismo año en que se inicia el Movimiento de Independencia, Guerrero decide sumarse a la batalla. Comienza su carrera militar a las órdenes de Tata Gildo, Hermenegildo Galeana. En corto tiempo demostró capacidad como estratega y recibió el grado de capitán, de parte de José María Morelos y Pavón. Es tan destacada su acción en diferentes enfrentamientos con los realistas, que en 1818 asciende a general y dos años después como divisionario le otorgan ’toda la autoridad y el mando de las milicias insurgentes’.

PERDIÓ, GANÓ Y RENUNCIÓ

El personaje comentado en esta ocasión, al igual que Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez realmente no son guerrerenses porque las poblaciones donde nacieron eran parte del extenso Estado de México. Guerrero, en Tixtla, que llegó a ser capital del Estado: Bravo, en Chilpancingo, actual capital; Álvarez, en Atoyac. El Estado fue erigido en 1849 y a iniciativa e Álvarez se le impuso el apellido de Guerrero. A los tres municipios les aplicaron, respectivamente los apellidos de los generales.

En la primera sucesión presidencial, hubo fraude. Seis candidatos participaron: Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Melchor Múzquiz, Ignacio López Rayón y José Ignacio Godoy. En esa ocasión al sucesor del general duranguense Guadalupe Victoria, lo eligieron las Legislaturas Estatales. Ganó Gómez Pedraza con 11 votos y Guerrero obtuvo 9, mientras que 6 fueron para Bustamante. Había sólo 26 legislaturas.

Un movimiento encabezado por López de Santa Anna impidió que Gómez Pedraza asumiera el poder. Alegaron que había comprado votos y que su jefe de campaña, Lucas Alamán, dio atole, tamales, aguardiente y dinero a los electores. Se alegó fraude electoral y el Congreso determinó nominar como triunfador a Guerrero y a Bustamante como vicepresidente, este conservador y Guerrero, liberal. Nunca compaginaron y se creó la rivalidad entre ambos.

Vicente Guerrero en diciembre de 1829 decidió dejar la presidencia y presentó su renuncia, porque ’iba a combatir a las fuerzas de Bustamante’. En enero de 1830 Anastasio asumió la Presidencia de la República y cobró venganza contra Guerrero, cuyo final ya está descrito en párrafos anteriores. El michoacano dos veces más fue Presidente de México, a propuesta (como en la primera) de Santa Anna. Bustamante nació en 1780, es decir en el Siglo XVIII, Guerrero llegó a este mundo en 1782. Nicolás Bravo Rueda, en 1786. En 1790, Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado.

Después del fusilamiento, los restos del general insurgente fueron trasladados a la Ciudad de México, en el siguiente peregrinar: primero llevarlos al Colegio de San Gregorio, después al Colegio de San Pedro y San Pablo, al Templo de Loreto, al Panteón de San Fernando y finalmente quedaron depositados en la Columna de la Independencia.

RECORDANDO A MANUEL ESPERÓN

Para las nuevas generaciones comentarles sobre el gran compositor y actor Manuel Esperón González, es presentar a uno de los músicos internacionales más notables del Siglo XX. Nada más imaginen la magnitud de su obra en la Época de Oro del Cine Mexicano: musicalizó 489 películas e hizo dúo con otro de los grandes de la música, Ernesto Cortazar.

Manuel estuvo a meses de cumplir cien años, pues nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México y murió el 13 de febrero de 2011, en Cuernavaca, Morelos. Durante 42 años estuvo casado con Beatriz García, quien lo conoció cuando del diario La Prensa la enviaron a hacerle una entrevista, allá por el año de 1969.

El maestro Esperón nos dejó canciones que no pasan de moda y hasta los jóvenes de hoy las tararean: Amorcito Corazón, Cruz de Olvido, Flor de Azalea, La Nave del Olvido, No Volveré, traducidas a varios idiomas. También fue autor de Ay Jalisco, ¡No Te Rajes!, Cocula que cantaron Jorge Negrete, Lola Beltrán y muchos más. Don Manuel recibió premios y reconocimientos y antes de ser inhumado se le rindió un homenaje en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes.

EL PACTO SUICIDA INCONCLUSO

También un 13 de febrero, en el 2018, el medio artístico se cimbró al saber de la muerte de la guapa, simpática y última intérprete de Agustín Lara: Carmela Rey. La oí muchas veces en el centro nocturno Capri, del Hotel Regis, pero más frecuente en el restaurante Apache 14, en la Avenida Insurgentes Sur. La escuché como solista y haciendo dueto con el tamaulipeco Rafael Vázquez. Ambos formaron lo que en muchos países, además de México, conocimos como ’La Pareja Romántica de México’.

María del Carmen Sánchez Levi, nombre de la artista, adoptó el apellido de su abuela materna, Isabel Rey, para internarse en el ambiente artístico. En 1959 se casó con Rafael Vázquez, me dicen que aún vive y tiene 91 años de edad. Durante 40 años actuaron en diferentes escenarios y por mucho tiempo alternó con ellos La Rondalla de Saltillo, del siempre aplaudido ’Chato’ Franco.

Circuló la versión de que Carmela y Rafael hicieron un pacto suicida, ingiriendo veneno o barbitúricos. Oficialmente en aquel día se informó que Carmela sufrió un fulminante infarto cuando estaba dormida y así la encontraron sus familiares, en su cama.

P.D. Con una sencilla ceremonia celebrada en el Castillo de Chapultepec, fue recordada ’La Marcha de la Lealtad’ que 108 años antes encabezó el presidente Francisco I. Madero, escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar. Comenzaba el episodio de ’La Decena Trágica’. La rebelión orquestada para derrocar a Madero y asesinarlo junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Al acto asistieron el Presidente de México, así como los titulares de la Defensa Nacional y de Marina…Ahora el Día de la Amistad, Día del Amor, Día de los Novios o Día de San Valentín, se festejará este domingo, el tradicional 14 de febrero. No abusen con fiestas masivas, todavía el contagio del COVID 19 está latente…En esa misma fecha recordaremos a don Wilfrido Cruz Molina, honesto periodista y gran amigo, que cumplía años. Un abrazo por su cumple, el domingo, al mexiquense César Camacho Quiroz.

