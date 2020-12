El primer lote de vacunas contra el COVID-19 llega a México

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Miércoles 23 diciembre 2020.-A través de un avión de carga de DHL fueron transportadas las primeras vacunas contra el coronavirus de Bélgica hacia México.



Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus ya están en México. Alrededor de las 09:03 de la mañana de este miércoles aterrizó un avión de DHL procedente de Bélgica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en este primer lote Pfizer envío pocas dosis de su vacuna, con las cuales las autoridades de salud probarán el protocolo que se ideó para el Plan Nacional de Vacunación.



La subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, afirmó que México es el primer país de América Latina y de los 10 primeros del mundo en recibir vacunas contra el coronavirus.



"Las cosas buenas vienen en muy pocas cantidades. Hoy tenemos el privilegio de ser uno de los primeros países en el mundo que tienen una dotación significativa de vacunas para ser entregada en el próximo año’, afirmó.



Delgado aseguró que si bien con la llegada de las vacunas, no es el fin de la batalla contra el COVID-19, sí es el inicio del fin contra la pandemia que en México ha dejado 119,405 muertes en México.



’Es cierto que no es tiempo de cantar victoria, pero sí podemos tener la esperanza que por más difícil y por más trágico que haya sido el año 2020 tenemos elementos hoy para pensar que vienen tiempos mejores’, destacó.



El titular de la SCHP, Arturo Herrera, explicó a su vez que el monto total para la adquisición de las vacunas será de 1,659 millones de dólares, que al tipo de cambio ascienden a alrededor 33,000 millones de pesos.



’Los recursos que se necesiten ya están aquí, los tenemos apartados, los tenemos reservados y si por alguna razón se requiriera aumentar la escala de este ejercicio, nosotros vamos a hacer espacio fiscal suficiente para ello, no existe mayor prioridad para el país hoy que tener los recursos para la vacuna’, afirmó.



Herrera explicó que además de esos recursos para la compra de la vacuna, el gobierno mexicano calcula que, para la aplicación de las dosis, se requerirán alrededor de 1,300 millones de pesos, los costo que asumirá el gobierno federal.



Antes de finalizar enero de 2021, Pfizer habrá enviado a México 1.4 millones de vacunas, las cuales inicialmente serán aplicadas al personal médico que labora en los alrededor de 1,000 hospitales COVID-19.



De acuerdo con el esquema de adquisición de vacunas contra el SARS-COV-2, México prevé adquirir con cuatro laboratorios (COVAX, Pfizer, AstraZeneca y Cansino), 199 millones de dosis para aplicarla a 116 millones de mexicanos.



Las primeras en llegar son las de Pfizer, laboratorio con el cual el gobierno firmó un contrato para adquirir 34 millones de dosis. A partir de ahora y hasta el finales de enero, a México se prevé que un primer lote de 1 millón 420 mil 575 dosis.



