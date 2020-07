El principal epidemiólogo de EE.UU. dice que estamos en «la etapa inicial» de la pandemia y que «empeorará»

www.guerrerohabla.com



EE.UU. 9 julio, 2020.-El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, afirmó este jueves que apenas nos encontramos en «la etapa inicial» de la pandemia mundial de coronavirus y que «probablemente empeorará antes de mejorar«, según declaró en una entrevista publicada este jueves por el diario italiano Corriere della Sera.



«Estamos viendo grandes brotes en Brasil, en Sudáfrica y ahora en Asia», constató el especialista, al tiempo que advirtió que, a menos que los países pongan en práctica medidas para contener el brote, el virus «podría propagarse aún más en los próximos meses».



Según el principal epidemiólogo de EE.UU., aunque parece que la tasa de mortalidad en su país ha disminuido, el aumento de casos de covid-19 todavía no se han podido controlar. En parte lo achaca a la temprana relajación de las restricciones en algunos estados del sur, como California, Arizona, Florida y Texas. Esto hizo que muchas personas, jóvenes en su mayoría, se congregaran en bares, restaurantes y formaran multitudes sin mascarillas.



Sobre lo difícil que a veces resulta que la gente cumpla las medidas de precaución, Fauci instó a las personas a que sean conscientes de la situación y a «actuar de forma responsable«. En este sentido, recordó a los jóvenes que si se contagian, probablemente, no enfermen gravemente, pero ponen en peligro a las personas vulnerables, además de «continuar la propagación de la pandemia».



Politización de la pandemia

Fauci también señaló que, «desafortunadamente», la politización de la crisis sanitaria «interfiere con la capacidad de contener» la propagación del virus. «Hay cosas que van en detrimento del esfuerzo de la salud», lamentó.



Respecto a la decisión del presidente Donald Trump de retirar a EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico expresó su apoyo a la organización. Además, recordó que, por lo general, el mandatario «escucha mucho» sus recomendaciones, aunque «no todas las veces», y que ahora está pendiente de abrir de nuevo el país y recuperar la economía.



Esta misma semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el brote de covid-19 se está acelerando y todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia.



