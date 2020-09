El problema de la pandemia es colectivo, su solución también, dijo el gobernador Astudillo

’Hoy más que nunca necesitamos seguir el ejemplo de nuestros héroes para fortalecer nuestros ánimos de lucha y progreso, como hoy lo hace de manera ejemplar el personal médico, paramédico, de enfermería y todos quienes contribuyen sin descanso a la salud de los guerrerenses, el problema de la pandemia es colectivo, su solución también’, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.



Lo anterior al encabezar la ceremonia oficial en el marco del 210 Aniversario de la ’Proclamación de la Independencia’, a la que asistió acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, evento se desarrolló con todas las medidas sanitarias en la explanada Vicente Guerrero de Palacio de Gobierno.



Ante un grupo reducido de invitados entre diputados locales, el senador Manuel Añorve Baños y secretarios de despacho, el ejecutivo estatal puntualizó que a lo largo de la historia, las y los guerrerenses hemos sabido ganar muchas batallas a través de los ejemplos inspiradores de nuestros héroes con principios y trabajo como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Valerio Trujano.



’Es esa voz común de la nación a la que apeló el Padre de la Patria para levantar la rebelión del pueblo es la que ahora necesitamos los guerrerenses para acallar el desafío que representa la pandemia, que ahora se suma a nuestras viejas luchas contra la desigualdad, el atraso y la delincuencia’, expresó.



Recordó que transitar de semáforo rojo al amarillo requirió de una estrategia basada en una persistente colaboración interinstitucional, esfuerzos propios, así como decisiones oportunas y responsables, pero ahora que regresamos a color naranja en el semáforo epidemiológico, dijo que mueve a su gobierno el propósito para atender la salud de las personas y la necesidad de reabrir actividades que permitan la recuperación de aproximadamente 15 mil empleos formales y 40 mil empleos informales perdidos, pero también continuar prestando los servicios de seguridad y de protección y contribuir a la educación de niñas, niños y jóvenes estudiantes.



Para ello, precisó, desde un comienzo se ajustaron a las directrices del Gobierno Federal, con quien ha prevalecido la coordinación y no la confrontación, asimismo reiteró su reconocimiento la SEDENA por ayudar a operar los comedores comunitarios en Chilpancingo, Iguala y Tierra Caliente, así como a la MARINA, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, porque su presencia ha significado tranquilidad social, reconvertir hospitales, habilitar más camas, distribuir medicamentos e insumos de salud.



’En cuatro meses de pandemia apoyamos al sector salud como nunca en los últimos 10 años. Como muestra de ello, se concluyó la construcción del Hospital de Chilapa y el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Cruz Grande’ afirmó.



Indicó que como parte de las medidas, se colocaron módulos de sanitización en playas, mercados, unidades de transporte público, calles y avenidas de Chilpancingo, Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, distribuyendo gratuitamente gel y cubrebocas, sin embargo desafortunadamente ya en las últimas semanas hubo rápida ‎escalada en el número de casos de COVID-19. ‎



’Debemos entender que esta es una enfermedad muy grave, hoy lo repito: la pandemia ha aproximado a Guerrero a una encrucijada, el virus no nos vencerá. Pero necesitamos una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida; con mayor determinación’, dijo enfático.



Reiteró su llamado a la población a seguir con las medidas de distanciamiento social porque ayudan a reducir la ‎transmisión y a evitar que el sistema de salud se vea superado. Son medidas como no acudir a lugares públicos, lavarse las manos y usar en todo momento el cubre boca reducen riesgo para uno y para los demás. ‎



Anunció que se reforzará la coordinación con los ayuntamientos y se tomarán medidas correctivas y en los próximos días convocará a todos los guerrerenses, hombres y mujeres, de todas las regiones, a que participen decididamente para detener el aumento de contagios, pues insistió que el problema es colectivo, pero la solución también es colectiva.



Llamó a no perder la memoria, pues a consecuencia del Covid-19 han fallecido en el país alrededor de 71 mil 678 personas y en el estado se han perdido a mil 779 familiares y colaboradores, lo que ha traído dolor y luto.



En ese sentido, Astudillo Flores reiteró que son tiempos de unidad, pues es lo que requiere la complejidad de los tiempos que enfrentamos, la salud, la situación económica y los conflictos políticos y sociales, requieren de diálogo, de entendimiento, oportunidad y honestidad. ’Somos un país y un Estado acostumbrados a enfrentar adversidades. Unidos saldremos adelante’.



La ceremonia culminó con el himno a Guerrero y el toque de silencio a cargo de la banda de guerra de la 35 zona militar.



A este acto acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Eunice Pinzón García; el presidente de Junta de Coordinación política del Congreso Local, Jesús Villanueva Vega; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el Comandante de la 35 Zona Militar, José Ernesto Ávalos; el representante del Comandante de la Octava Región Naval, Contraalmirante Carlos Vega Ortega, los coordinadores de la bancada del PRI , Héctor Apreza Patrón, del PRD Bernardo Ortega Jiménez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Fiscal de Guerrero Jorge Zuriel de los Santos, el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, así como secretarios de despacho.