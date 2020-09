El proceso electoral 2021

La política institucional, en general, y de las reformas electorales y de los sistemas electorales, en particular. Bajo el aspecto de las teorías y políticas del desarrollo, así como también bajo cuestionamientos político-institucionales y bajo el aspecto de la transformación de sistemas del autoritarismo a la democracia liberal en los sistemas políticos. La dimensión material de la política, la importancia se encuentra totalmente en el análisis de las políticas económica y social en el Estado democrático de bienestar, especialmente también relacionado con la pregunta en torno a los espacios de maniobra y las estrategias de reforma de las prácticas de gobierno y de coalición, lo cual podemos ver, a manera de ejemplo, Arend Lijphart elaboró de formas de gobierno democráticas, y el segundo a partir de los trabajos en el campo de los estudios de transición. En este marco fue que este último desarrolló el concepto de las ’democracias defectuosas’ sometiéndolo, en compañía de otros investigadores, a comprobaciones empíricas. O la democracia fallida de Norberto de Bobbio.



El juego del poder público en la renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 29 Congresos locales y presidencias municipales de 18 estados. Más de 21 mil cargos de representación Popular de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel federal, estatal y municipales renovarán en la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021 Se trata de la elección más grande en la historia del país y, sin duda, una de las más importantes pola relevancia de los cargos que se disputarán, fundamentalmente las diputaciones federales y las 15 gubernaturas.

La democracia se ha convertido a un modelo de designación electiva que permite legitimar el poder público a través del mandato ciudadano, pero que no los elegimos para empobrecer al país y destruir una nación, con instrumentos de pérdida de soberanía, nacionalismo y cautivo del poder macroeconómico comercial. https://drive.google.com/file/d/18SSu-mywoekDwkW3nNmNAjdbDqp7DxyP/view?usp=sharing

Este poder público está en la lógica del sistema de sumisión del poder y destrucción del balance de estos en base a la corrupción e impunidad. La política a través de la democracia participativa y consciente. La única arma es el voto para cambios de gobiernos a lo des malos o buenos. Ni fanatismo, ni servilismo, es instrumento de ignorancia de explotación de las necesidades humanas .El reflexión a través de la democracia y la consciencia social en base en fortalecer el poder judicial y las instituciones democráticas. Lo más Importante en el 2021 el equilibrio de poderes en el congreso.



La participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, Y 5.6 millones de jóvenes estarán en posibilidades de sufragar por primera vez, la instalación de 161 mil casillas la contratación de más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales. En la actual Legislatura Morena es la primera fuerza con 50% de los legisladores, seguido del pan, que tiene 15.5%, y el pri con 9.2%. Los demás grupos tienen el 25% restante. Se elegirán las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. De ellas, ocho son gobernados por el pri, cuatro por el pan, una por el PRD, una por Morena y una por Un independiente. También se votará por los mil 63 diputados de mayoría relativa y representación proporcional de 30 Congresos locales: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.



Y En 30 entidades se sufragara por mil 926 presidencias municipales (alcaldías en la Ciudad de México) y sus respectivos regidores; además de 431 juntas municipales. Control de la Cámara de Diputados a fin de convertirse en un ’contrapeso’ del Poder Ejecutivo federal. Los que gobiernan son los partidos políticos en base de sus actores locales de cada distrito, Municipio o estado, sí, el voto informado con presente con un futuro más cierto, todo esto, dependerá del estado de animo de la población participativa y comprometida en su habitad. El Saber quiénes nos pueden gobernar y que piensan hacer a favor de su entorno con proyecto de una mejor calidad de vida y de bienestar, ser capacees de gestionar para implementar fuentes alternativas de trabajo, de recuperar nuestro ecosistema y ser capaces de una agenda que sea para todos en la forma de gobernar cada municipio o distrito, las acciones colectivas. Romper ese egocentrismo y apatía de dejar que lleguen los que no deben llegar, la unidad, solidaridad y la honestidad en estos momentos, el poder en el partido en el gobierno debe considerar sus actos de gobierno, no más fanatismo y servilismo.



La democracia representativa de pobreza de más 52.4 millones de personas enfrentan la situación de pobreza en México. La esparza del 2021 por el valle de México .LAS CÚPULAS O elites del poder público llegan y más desigualdad social, inseguridad y pobreza esa es la moneda de cambio del poder de la oligarquía y se dinero .¡ Donde está la gente de base ¡ cada 3 años con promesa de ya viene su oportunidad 2021.



La identidad es derecho, que abre la puerta a los demás derechos, educación, salud, vivienda, seguridad. Voto útil de las masas en rebeldía. La vida hay retos y esperanzas por cada región o municipio donde el sentido común de la población busca calidad de vida, prosperidad y que se tengan oportunidades de trabajo y estudio, esta solución la tenemos todos con un voto de las masas solidarias por una esperanza diferente o una sumisión del sistema bifronte que ha producido mayor desigualdad social