El Programa de Fertilizante no se detendrá ante pandemia: Pablo Amílcar Sandoval

Chilpancingo, Gro., a 17 de mayo de 2020.-En cumplimiento de los plazos y del firme compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayudar a incrementar la productividad en el campo guerrerense, este domingo inició la entrega de 3 mil 100 toneladas de fertilizante para los productores de maíz y frijol de Chilpancingo y sus comunidades.



En este evento que contó con todas las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud ante la pandemia por Covid-19, junto al presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán, el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, destacó que el programa no se detendrá a causa de la emergencia sanitaria, pues es indispensable para lograr la autosuficiencia alimentaria en la entidad.



El funcionario informó que en Guerrero serán distribuidos alrededor de 180 mil toneladas de fertilizante. Además, refirió que existe un padrón de más de 216 mil campesinos que ya están pre validados, quienes para recibir su parte del insumo solamente deberán mostrar una credencial de elector.



"No queremos que nadie se quede marginado del programa del fertilizante, esa es una de las estrictas directrices que nos ha dado el presidente de la República", apuntó.



Señaló que, por el momento, en las bodegas están almacenadas alrededor de 80 mil toneladas de fertilizante que se distribuirán cuanto antes en los distintos municipios, para poder tener capacidad de recibir más insumo agrícola.



"Están programadas 130 mil toneladas para llegar al estado de Guerrero. Tenemos ya en las bodegas 80 mil, casi el total de la capacidad; es decir, nos queda muy poco espacio. Por ello, debemos de empezar la entrega de manera acelerada pero ordenada, cumpliendo con las medidas de sana distancia a la hora de que los campesinos acudan a recoger su fertilizante", puntualizó.



Agregó que con este programa se pretende no sólo eficientar y transparentar la entrega del insumo, sino también cambiar algunos métodos de siembra, para poder elevar la productividad del campo.



"El objetivo final es que el campesino no sea un sinónimo de pobreza, al contrario, que sea un sinónimo de bienestar, de estar mejor en sus pueblos; de cambiar el concepto y tener no solamente para el auto consumo sino para la comercialización, para poder llevar la gran calidad del maíz guerrerense hacia los demás estados", comentó.



Sandoval Ballesteros explicó que al asumir el costo total del programa, el Gobierno de México inició con un proceso transparente en la integración de los padrones de beneficiarios, para evitar viejos vicios considerados actos de corrupción.



"Ahora tenemos el gran desafío de llegar a todos los campesinos y entregarles el fertilizante, pero para eso necesitamos mucho de su ayuda; queremos evitar que sean los intermediarios los que se beneficien de este programa, queremos que sea más eficiente, aunque esto signifique mucho más trabajo para el Gobierno de México, abundó.



En cuanto a las medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19, detalló que se están citando poco a poco a los campesinos en distintos horarios, evitando así las aglomeraciones.



En su oportunidad, el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, celebró que el Gobierno Federal entregue oportunamente el fertilizante para más de 6 mil productores de 46 comunidades.



Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al delegado federal Pablo Amílcar Sandoval por la disposición de apoyar a las y los campesinos de Chilpancingo, reconociendo que anteriormente, para adquirir el insumo, tenían que tomar recursos del Ramo 33, lo que les representaba observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.







