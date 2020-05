El programa Hoy No Circula ayudará a evitar más contagios de coronavirus: Javier Solorio

El programa vehicular Hoy No Circula ayudará a reducir la movilidad de personas que no hacen actividades esenciales, y la posibilidad de nuevos contagios del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, causante del letal COVID-19, consideró el Primer Síndico del Ayuntamiento de Acapulco, Javier Solorio Almazán.



El edil responsable de lo Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial en el municipio, exhortó a toda la población a acatar las acciones de prevención e higiene, así como las medidas extraordinarias instrumentadas por el Gobierno Municipal para proteger la salud pública.



Solorio Almazán reiteró que se es urgente aplicar medidas preventivas que reduzcan la posibilidad de contagios, para ello es esencial disminuir el número de personas en el espacio público, que la gente permanezca confinada en sus casas y que salgan únicamente para atender asuntos necesariamente importantes e impostergables.



Advirtió enfático que ’está en riesgo, no la economía, está en riesgo la vida de muchos seres humanos en Acapulco. Hay que acatar las recomendaciones y medidas adoptadas por los tres órdenes de gobierno. Debemos de seguir las indicaciones, hay que cuidarnos mucho, cuidar a nuestra familia, si no tienes nada a que salir, estas exponiéndote tú, estás exponiendo a tu familia, estas exponiendo a todo tu entorno’.



Solorio Almazán refirió que el programa Hoy No Circula, que implementó el Gobierno Municipal para disminuir la movilidad de personas en automóviles, tiene como finalidad incidir en que haya menos casos y menos muertes por el Coronavirus, medida que no afecta a personas ocupadas en actividades esenciales, como los doctores, enfermeros, repartidores de comida, y empleados que realizan actividades vinculadas al servicio de la gente que está en casa resguardándose de la pandemia.



Sobre las medidas establecidas por el Gobierno Municipal que encabeza Adela Román Ocampo, como el cierre de establecimientos comerciales no esenciales y la prohibición del acceso a panteones para evitar aglomeraciones que se conviertan en focos de contagio, explicó que son para adoptar y garantizar el bienestar, mantener orden, paz y tranquilidad de la ciudadanía.



Explicó el edil que a través del programa que instrumentó, denominado ’Tu Sindicatura’, se encuentra realizando diversas acciones en beneficio de la población más vulnerable que ha sido afectada por el receso laboral por el COVID-19.



Finalmente, Javier Solorio detalló que por instrucciones de la presidenta municipal se instalaron 28 Cocinas Comunitarias en diversos puntos de Acapulco, donde se sirven alimentos nutritivos y balanceados. Además, se implementó un programa de empleo temporal, que consiste en que las personas participen en acciones de limpieza en barrios y colonias donde radican, principalmente que barran el frente de sus viviendas.