El programa Hoy No Circula, esencial para priorizar la vida de los porteños: Román Ocampo

Para priorizar la vida de la población acapulqueña y disminuir la curva de contagios por casos positivos del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, funcionarios y regidores explicaron que el programa Hoy No Circula se aplica con apego a la ley, como medida extraordinaria en beneficio de la ciudadanía.



’A mis paisanas y paisanos acapulqueños, a toda la gente, les hago el llamado para que vean esta medida como una forma de ayudarles a cuidar la salud. Yo estoy actuando ante una situación que requiere medidas extraordinarias, no estoy violando la ley’, remarcó la primera edil acapulqueña ante el cuestionamiento de reporteros.



Asimismo, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez explicó que las personas ocupadas en actividades esenciales están exceptuadas del programa, podrán circular con sus unidades todos los días, exclusivamente para cumplir con sus labores, mientras que a la sociedad que no está en dichas condiciones se les reitera permanecer en confinamiento voluntario en sus hogares.



Manzano Rodríguez reiteró que ’las actividades en Acapulco están paradas, la actividad turística, los cines, salones de fiesta, los bares y demás, no hay necesidad de que todo el transporte público esté funcionando, porque la mayoría de las actividades en Acapulco están paradas’.



El funcionario municipal insistió en el llamado a la población a permanecer en sus hogares debido a que Acapulco, el estado y el país, atraviesan por una de las semanas con mayor alto riesgo de contagios. Asimismo reiteró que el programa ’Hoy No Circula’ se realiza de manera temporal y estará vigente durante toda la fase 3 que decretaron las autoridades federales para mitigar la contingencia.



Mientras que el regidor del grupo parlamentario de Morena, Hugo Hernández Martínez, explicó que la medida es necesaria y responsable porque contribuye, como parte de las medidas de salud que se aplican, para el combate contra la pandemia del nuevo Coronavirus, también conocido como COVID-19.



’La sociedad requiere entender que debemos quedarnos en casa, pongo un dato muy sencillo: debido a la presión social que hay en otros países, habían cantado victoria en contra del Coronavirus, pero relajaron las medidas después de una semana y 10 días después que volvieron a sus actividades normales, se generó un rebrote. Debemos de privilegiar la salud personal y también la de nuestros hijos y de nuestra familia’, manifestó Hernández Martínez.



Asimismo, el regidor dijo que el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Adela Román Ocampo, trabaja por el bien de toda la población.