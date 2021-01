El Propósito de Dios para Ti

Que tal amables lectores reciban un saludo de un servidor y de ante mano una disculpa por habernos ausentado debido a toda esta situación en que nos encontramos trataremos de ser constantes si Dios así nos lo permite.



Vamos a comenzar recordando que en pasadas publicaciones ya habíamos hablado de esto y es acerca se las profecías que Jesucristo dijo a sus discípulos tocante a que vendrían pestes, terremotos, guerras esto lo vemos en MATEO: 24:7 y todo esto anunciaría el regreso de Jesucristo nuevamente a la tierra esto fue dicho por Jesús hace 2021 años mucha gente se pregunta por que Dios permite esto que está sucediendo a la humanidad entera? Déjenme decirle amigo lector que Dios nos habla atreves de las escrituras Dios habla a través de lo que sientes Dios a estado hablando desde 2021años al hombre como dice Hebreros 1:1 al 3 y siempre que alguien toque a tu puerta y te hable de Jesucristo y el plan de salvación atraves de la fe en, èl Dios te esta hablando Dios a hablado incluso atraves de este medio pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios ¿Qué es lo que estamos viendo muerte por todos lados porque y para que es todo? Es para que alguna manera busquemos a Dios que es el único que puede parar todo esto y depositemos la fe en su hijo y alcanzar el perdón la salvación, que solo se logra atraves de Jesucristo



Dios es soberano como dice el libro de lamentaciones 3:37 al 42 le sugiero (buscar estos versículos) cuando usted escudriñe estos pasajes comprenderá porque Dios permite todo lo que está pasando como también en el libro de Ezequiel 18:32 hablo de esto ahora bien pero me dirás porque muere el justo si creía en Jesucristo e incluso era un servidor de èl pero recuerda que Dios es soberano y nadie puede altercar con el tocante a los que duermen en cristo o mueren Dios hace cosas que nosotros no entendemos como dice Isaias 57:1-2 porque se afligen dice èl apóstol san Pablo la muerte no es el fin como muchos piensan Jesús dijo



Yo soy la resurrección y a vida que el cree en Jesucristo tiene una esperanza de vida eterna no así el que no cree Juan 3:18 Dice el que cree en Jesucristo no es condenado pero el que no cree y a sido condenado amablemente lector Dios no dio libre voluntad para creer o no creer por lo tanto eres libre de creer o no pero ambas cosas tendrán una consecuencia eterna



QUE DIOS LOS BENDIGA HASTA LA PROXIMA