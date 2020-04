El Propósito de Dios para Ti

Que tal amigos lectores un gusto saludarles a través de este medio, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.



En esta ocasión hablaremos de una palabra que ha sido excluida del vocabulario de la gente y en sí de la sociedad. Esto es tocante a la palabra PECADO, su significado es: pensamiento, palabra, o acción que van en contra de los preceptos de Dios. Errar el blanco y el blanco debe ser Dios en nuestras vidas.



Jesús nos enseñó que para no errar el blanco debemos seguirle a él, Jesús es el camino para no perdernos Juan 14:6, mucha gente camina en la vida sin saber a dónde va y al no someterse a los preceptos de Dios como también Jesús dijo en Juan 8:12, entonces el que no sigue a Jesús está en tinieblas y más aun viviendo está muerto Efesios 2:5, esto significa estar muerto espiritualmente.



En este tiempo donde vemos que los valores se han perdido, el temor a Dios no existe, todo está permitido y se escuchan bajo la palabra DERECHOS, pero esta misma palabra que proviene del latín DIRECTUM, significa no apartarse del buen camino.



Veamos un ejemplo ya conocido por muchos acerca de una mujer que estaba errando el blanco cometiendo adulterio, Jesús le dijo vete y no peques más, en el libro de Proverbios 4:25 y 27 la Biblia enseña varias definiciones de lo que es pecado (porque todo lo que se hace con maldad es pecado y el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace) ahora vemos que la inmoralidad, la falta de valores, el trasgredir los mandamientos de Dios, son derechos que muchos tienen, pero esto no es así, los principios de Dios son inmutables. Amigo lector busquemos a Cristo, él es la propiciación por nuestros pecados, solo debemos creer en él y seguirlo, apartarnos del mal.



Cuando Cristo llega a tu vida nos dice no peques más y como vimos en la cita de proverbios que nuestro caminar en la vida sea recto, debemos examinarnos de manera que estemos viviendo y llevando una vida que agrade a Dios para no errar al blanco, ahora está de moda el homosexualismo, el lesbianismo, la inmoralidad, el aborto, la mujer tiene derecho a matar a su propio hijo, pero todo aquello que vaya en contra de Dios es PECADO.



Ante todo esto Dios dice en Isaías 13:9 – 11 he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.



Ante todos estos tiempos y acontecimientos que estamos viviendo busquemos a Dios.



