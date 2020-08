El próximo gobernador de Guerrero debe ser bueno y estar al servicio del pueblo, como un siervo de la Nación: López Obrador

Tras manifestar que no hay motivos para fallarle a Guerrero, que tiene un pueblo tan bueno, digno, noble, trabajador, de lucha e historia, siempre a favor de la justicia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el próximo gobernador de esta entidad suriana debe ser un servidor público que le sirva al pueblo como un Siervo de la Nación.



López Obrador añadió que Guerrero siempre ha estado a la altura y la vanguardia de los cambios de las tres transformaciones nacionales y hoy nuevamente con la Cuarta Transformación.



-¿Qué características debe de tener un candidato o un gobernador para el año que viene?, se le preguntó durante la Conferencia matutina de este viernes en Acapulco.

"Sobre las elecciones, yo no me ocupo de eso. Sí puedo decirles que un buen gobernante en cualquier lugar del mundo tiene que tener como objetivo principal servir al pueblo, ser, como lo mencionaba Guerrero, siervo de la nación", señaló el presidente López Obrador.



En ese sentido, puntualizó que cualquier servidor público tiene que ser siervo de la nación y por muy importante que sean los intereses personales, no pueden estar por encima del interés general, que es el bienestar del pueblo.



Otra de las características que debe tener el próximo gobernador, dijo, es tenerle sincero amor al pueblo, como el que le tenía el general Cárdenas al pueblo de México; profundo amor, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Sincero, no fingido, ni simulado.



Reprochó que cuando se acercan los procesos electorales, quienes buscan un puesto de representación popular hasta abrazan a la gente, pero una vez que llegan al cargo, no les vuelven a ver ni el pelo: "ya hasta cambian: otra ropa, otra actitud, otro peinado, hasta se engominan, se ponen ‘moco de elefante’, ya caminan. Los ve uno desde lejos, se vuelven presumidos, prepotentes y, lo peor, corruptos, que eso es lo peor, el que está pensando que ya se coló y que va a llegar a un cargo para hacerse grande con la riqueza mal habida", dijo.





Por eso insistió que este pueblo con tanta tradición de lucha, un pueblo ejemplar merece gobernantes de primera.



"Esto es mucho pueblo, mucho pueblo para que no se tengan los gobernantes que están a la altura, yo estoy seguro que Guerrero va a tener, va a seguir con buenos gobiernos porque lo merece. Aquí no hay motivos para fallar, no se le puede fallar al pueblo de Guerrero, en ninguna parte el gobernante le puede fallar al pueblo.