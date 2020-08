El próximo gobernador de Guerrero no debe ser presumido, prepotente y corrupto: AMLO

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 14 agosto, 2020.-En la Conferencia de prensa ’Mañanera’ realizada el día de hoy en la ciudad y puerto de Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al responder pregunta expresa de uno de los reporteros asistentes sobre el perfil del próximo gobernador de Guerrero, aunque no quiso abundar a profundidad sobre el tema, destaco que un buen gobernante debe ser un buen servidor público que ame a su pueblo y no un fantoche.





Aseguró que sea del partido político que sea el próximo gobernante, su objetivo principal debe ser una persona que de verdad quiera servir al pueblo, sus interés personales ’importantes y legítimos’, no deben estar por arriba de los intereses de la gente’.





Abundo que el gobernante debe ser sincero y tenerle amor al pueblo, pero no un amor fingido y simulado. El Presidente López Obrador detallo el perfil de los que es un buen gobernante, poniendo ’como ejemplo a Héctor Astudillo Flores’ ahí presente.





En esta radiografía develada del buen gobernante, dijo ante los reporteros y cámaras de televisión que un mal gobernante es aquel que después de subir al encargo público no le vuelven a ver ni el pelo, pues se lo engoma con moco de elefante ’cambia de ropa, de actitud y hasta el modito de hablar y caminar, se vuelve presumido, prepotente y corrupto’. Además de andar acompañado de barberos, lambiscones y alcahuetes.





Agregó el Presidente que de lo que único que piensa el mal político, es hacerse millonario de la noche a la mañana con la riqueza malhabida y soñar vivir de una casa modesta, a una residencia y departamento en Miami, además de viajar a un lujoso auto del año.





Expresó que Guerrero debe seguir teniendo gobernantes de ’primera’, pues Guerrero es mucho pueblo y el futuro gobernador debe estar a la altura del trabajo, nuevamente puso como ejemplo al gobernador Astudillo.





Generalizando a los próximos alcaldes, diputados y gobernador indicó que vengan del partido político que vengan, tienen la obligación de atender y escuchar a la gente ’yo estoy seguro que Guerrero seguirá con buenos gobiernos, porque Guerrero se lo merece y no se le puede fallar al pueblo’.





En esta gira de trabajo el jefe del Ejecutivo Federal por Acapulco, se hizo acompañar del gobernador Héctor Astudillo Flores quién por cierto fue el único que usó el cobrebocas, de los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, del director del Fertilizante y de la presidenta municipal de Acapulco.





Abordaron asuntos sobre seguridad, salud, turismo y social, así como de la minería en Guerrero, incluyendo a Taxco, dijo que no se podría escribir la historia de México sin el aporte al país de Guerrero.