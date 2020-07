El próximo lunes se podrán reincorporar a laborar el Poder Judicial en la Ciudad de México

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, a partir del próximo lunes, se podrán reincorporar a laborar el Poder Judicial en la Ciudad de México, aunque con una serie de estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.



En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México podrán regresar a la actividad laboral.



Como parte de las medidas sanitarias, deberán instalar filtros sanitarios a la entrada del recinto para la toma de temperatura y detección de síntomas, los cuales no deberán ser mayor a 37.5 grados.



Asimismo, los trabajadores tendrán que implementar la sana distancia de 1.5 metros y seguir las señalizaciones que estarán al interior de los edificios para marcar flujos, accesos y egresos; además, deberán portar cubrebocas y caretas a los que tengan contacto con el público.



Conjuntamente, los inmuebles tendrán un 40 por ciento de ventilación natural y privilegiar el trabajo a distancia con guardias que se alternen para el trabajo presencial, horario de entrada y salida escalonados; y jornadas laborales reducidas.



’Las personas en situación vulnerable, continuarán trabajando desde casa’, mencionó la jefa de Gobierno.



Explicó que, algunos juicios, audiencias y convivencias familiares por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevará a cabo en línea, a fin de que las personas no salgan de casa.



CDMX SIGUE EN SEMAFORO NARANJA,

CON ’ALERTA’



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya suman 73 mil 343 contagios y 15 mil 163 decesos acumulados de coronavirus covid-19 en la Ciudad de México, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud federal.



En la alcaldía Iztapalapa continúa el aumento de casos, al acumular 11 mil 620, seguida por la Gustavo A. Madero, con 8 mil 845.



Disminuye hospitalización general en Valle de México, pero aumentan intubados: Sheinbaum



Asimismo, informó que ayer hubo una ligera disminución en las hospitalizaciones generales por coronavirus en el Valle de México; sin embargo, incrementó el número de pacientes intubados.



"Ayer bajaron las hospitalizaciones, bajaron en 99 camas, pero subieron un poco de hospitalizados intubados, en el Valle de México una reducción de 100 camas".



La mandataria capitalina anunció que la Ciudad de México continuará en semáforo naranja con alerta durante la próxima semana, manteniendo las medidas preventivas de la semana anterior.



PRUEBA DE COVID-19 A EMPRESAS CON

MAS DE 100 TRABAJADORES EN CDMX



El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, anunció que cada quince días se realizarán pruebas de coronavirus en las empresas con más de 100 trabajadores en la capital del país.



El funcionario indicó que, a partir del lunes 3 de agosto, las empresas y laboratorios que realicen pruebas deberán reportar los resultados al gobierno capitalino, en la página: empresasresponsables.cdmx.gob.mx.



NUEVO HORARIO PARA RESTAURANTEROS

EN CDMX



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se amplió el horario de trabajo de los restaurantes capitalinos, por lo que ahora podrán operar de las 07:00 a las 10:00 horas, debido a que no ha habido una alta afluencia de personas.