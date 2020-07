El próximo miércoles se presentarán las medidas y características para la reapertura en centros comerciales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, En videoconferencia, informó que se presentarán las medidas y características para la reapertura en centros comerciales el próximo miércoles.



REAPERTURA DE CENTROS COMERCIALES



Por su parte, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, explicó que en tiendas departamentales o centros comerciales solos podrá entrar una persona, es decir, un adulto y que éste pueda ser acompañado con un menor o una persona de la tercera edad que requiera de una asistencia para sus compras.



"El tema del ingreso y el egreso en los contadores se puede estimar dentro de cada plaza comercial cuando se pueda rebasar el aforo y tendría que hacerse una línea con sana distancia en el exterior (…) no es que las tiendas vayan y persigan a los clientes y poder estimar el tiempo de permanencia y jamás se dará la indicación de expulsar a una persona de una tienda".



El funcionario dijo que "no se puede ingresar sin cubrebocas o bien que el establecimiento les dé a los clientes y las personas deberán estar en un máximo de una hora".



"Deberán abrir de las 11:00 a 17:00 de la tarde, no habrá disposición de pruebas como en tiendas de maquillaje porque eso implica el control sanitario se verificará la temperatura y se tendrá un contador de ingresos", comentó.



SE COLOCARON FILTROS EN CALLES

DEL CENTRO HISTORICO



En su momento, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que se colocaron filtros sanitarios en calles en Pino Suárez, avenida 20 de Noviembre, Corregidora, 16 de septiembre y 5 de mayo, pero advirtió que la colocación de estos podrá ir cambiando.



En ese sentido hizo un llamado a la población a que en caso de acudir al Centro Histórico, sea preferentemente de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas.



CELBRACION DEL DIA DE LAS MADRES

SE REVISA CON EL SECTOR EMPRESARIAL



Luego de que derivado de la pandemia por covid-19 se pospuso celebrar el 10 de mayo el Día de las Madres, la Jefa de Gobierno adelantó que ya se revisa el tema con el sector empresarial para saber si se mantiene la fecha del festejo para el 10 de julio como se anunció.



"Estamos revisando con Canirac si se mantiene la fecha (para celebrar a las mamás en julio) o se plaza y lo anunciaríamos estos días".



DAN DE ALTA A GARCIA HARFUCH Y ESTA

MUY BIEN DE SALUD



La mandataria capitalina comentó que el secretario de Seguridad (SSC), Omar García Harfuch, se encuentra bastante bien de salud y en buenas condiciones, tras haber sido dado de alta luego del atentado del 26 de junio en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.