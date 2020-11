El próximo sábado se aplicará el Examen Nacional de Residencias Médicas, habrá 18 mil plazas disponibles: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 05, NOVIEMEBRE, 2020, 12:38 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa en Palacio Nacional que el próximo sábado se llevará a cabo el Examen Nacional de Residencias Médicas, en el que habrá 18 mil plazas disponibles. Esto, con el fin de incrementar el número de médicos en México, pues desde hace 20 años, el 80 por ciento de los que presentaban prueba de admisión los rechazaban.



El Mandatario declaró que se han destinado 3 mil millones de pesos para combatir el déficit de médicos y que, conforme aumente el número de espacios para los especialistas se destinarán más fondos al programa.



El Ejecutivo federal señaló, ’no tenemos los médicos los especialistas que requiere el país y tenemos que resolver esto, ya estamos empezando a dar soluciones y hoy vamos a presentar lo que se está haciendo para que un mayor número de médicos generales pueda especializarse’, comentó.



El Presidente afirmó, a las plazas de médicos especialistas también se sumarán la apertura de diez escuelas de enfermería, 19 planteles de medicina integral y 8 de veterinaria.



Por su parte, el doctor Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destacó los problemas estructurales de la medicina en el país, pues hay en promedio 0.9 médicos especialistas por cada mil personas. De acuerdo con el funcionario, de continuar con esta tendencia, México no contará ni con un sólo médico por cada mil habitantes en los próximos años.



’De seguir con la tasa de crecimiento conservadora, en 2030 tendríamos 13 mil 581 especialistas y con el despliegue de este plan tendríamos 27 mil 559, lo que significa 1.5 por cada mil habitantes, lo que nos acerca a la meta de la OCDE.



El titular de la coordinación médica del Insabi, señaló, ’un problema de fondo es el examen nacional, que rechaza a muchos colegas. En los últimos años el porcentaje de rechazados está en torno al 80 por ciento de aspirante’, resaltó.



Svarch Pérez destacó que organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han crecido hasta en un mil por ciento, contextualizado la capacidad de la formación en materia de salud. Con esta ampliación se han otorgados 9 mil 449 becas nuevas, beneficiando a 18 mil 929 médicos.



Asimismo, con la crisis sanitaria por coronavirus, el gobierno ha implementado la contratación de personal de salud para atender la emergencia. El 12 de noviembre se cumplirá la sesión 200 de la formación en el contexto de covid-19, en el que se llegará a 100 mil médicos formados durante la pandemia.



Asimismo señaló, a través de este nuevo programa se permitirá a mil 600 médicos optar por una beca con plaza en el extranjero, representando una inversión de 2 mil 500 millones de pesos en esta primera etapa.



’Los compañeros tendrán el doble de posibilidades de ser aceptados’, aseguró.



’Hay evidencia de falta de transparencia en el examen nacional de residencia médica. Se realizaron para este examen 7 mil 937 reactivos validados y comprobados, que son útiles revisado por 95 especialistas y pedagogos’, sostuvo.



Informó que el examen se aplicará del 7 al 12 de noviembre, y las autoridades esperan romper récord en el número de sustentantes, por ello, la prueba será aplicada en seis sedes, con el propósito de garantizar ambiente de seguridad, y evitar contagios de covid-19 e influenza.



También la aplicación estará supervisada resguardada por integrantes de las Fuerzas Aradas.



’Que tengan la absoluta tranquilidad que es un examen confiable, libre de corrupción. El examen está en instituciones militares, el resguardo se hace por avión y tierra, con condiciones de garantía que no va a ser filtrado’, adelantó el funcionario del Insabi.



Del mismo modo, recordó que el plan estratégico tiene una segunda fase, con la que busca garantizar la adherencia al sistema de salud. Por ello, se está haciendo un grupo de incentivos laborales para que los trabajadores se queden en la misma unidad donde laboran y se otorguen oportunidades de trabajar en sitios donde hay menos especialistas.



LANZAN HISTORIETA PARA COMBATIR LA OBESIDAD



El Presidente informó que la campaña de alimentación sana, creada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya arrancó con la distribución de la historieta ’¿Qué te estás tragando?’ que se entregará en los hogares, respectivamente.





El Presidente aseguró que un lote de 30 millones de historietas se entregarán "casa por casa", con el objetivo de prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de comida chatarra.



"Ya comenzó la campaña de orientación nutricional. Ya está distribuyéndose, es que ya el elefante no sólo camina, ya está corriendo.





Este folleto se está entregando casa por casa. Es una historieta, (son)

que los fallecimientos en México por coronavirus covid-19 están relacionados principalmente a la epidemia de obesidad en nuestro país.





"El primer lugar de fallecimiento por covid-19 está vinculado a la obesidad en nuestro país, de los que han fallecido, lamentablemente, el porcentaje mayor padecían de obesidad".





El cómic tiene una extensión de ocho páginas y fue realizado por el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, con información proporcionada por la Secretaría de Salud.





Según las autoridades, el folleto ya se está entregando en diferentes zonas del país, a diferentes grupos de la población como los de adultos mayores.





Asimismo, adelantó que los materiales de la campaña serán integrados tanto en los libros de texto como en "la educación formal". "Esto es información informal, pero es muy importante. Son ocho páginas y es la primera parte, vamos a seguir", mencionó.





El pasado 22 de junio, la Profeco presentó la campaña, creada en conjunto con secretarías de Agricultura (Sader), Economía (SE), Educación Pública (SEP), Salud (Ssa) y Bienestar con el fin de mejorar las condiciones alimenticias entre la población.



SE HAN BASIFICADO A 287 MIL TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO



El Presidente informó que se han otorgado 287 mil plazas de base para trabajadores de la educación, con lo que busca garantizar el apoyo al sector educativo de México.



’Vamos a llegar, nada más en el caso del sector educativo, a 300 mil trabajadores basificados. Ni se sabía, lo estaba yo reservando para mi informe, pero ya lo dije, se cuida eso. (...) Tengo el dato de la basificación de maestros: 287 mil maestros y maestras basificados’, comentó.



El Mandatario aseguró que su gobierno lucha contra la venta de plazas al ampliar el número de lugares para los trabajadores de la educación.



Al mismo tiempo, defendió la eliminación de la reforma educativa pasada.



’El caso de los maestros: vamos a garantizar las bases, las plazas, y que sean totalmente transparente, sin venta de plazas. Cuando estaba la polémica decían que queríamos echar abajo la reforma educativa para que siguiera la venta de plazas y contesté, con todo respeto, que el único que vendía plazas era el que estaba en la SEP, porque cuando era gobernador vendió la plaza de toros’, comentó.



El Presidente mencionó que posee una proyección para que en 2030 se acabe con los ’eventuales y que no haya honorarios’, pues el rezago es tal, que llevará más tiempo cambiarlo. ’Fueron cuatro décadas perdidas, todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear’, reiteró.



SNTE CELEBRA BASIFICACION



Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró la basificación de más de 380 mil trabajadores en los diferentes niveles educativos.



En reunión virtual con más de 26 mil dirigentes delegacionales y representantes de centros de trabajo de todo el país, el secretario general, Alfonso Cepeda Salas, detalló que del proceso que inició en 2019 se han entregado 287 mil 187 plazas. Además, en los próximos días se otorgarán más de 93 mil que ya fueron aprobadas.



Consideró que se trata de ’un hecho sin precedentes’, con el que se brinda certidumbre laboral, salarial y prestacional a los docentes.



El líder magisterial se reunirá durante tres días con los representantes sindicales para informar, entre otras cosas, que el SNTE mantiene las acciones para defender los derechos de los agremiados, atender sus necesidades de salud y de seguridad social.



En un comunicado, agregó que por gestión del sindicato se han resuelto 312 mil incidentes por rezagos en el pago de salarios y prestaciones.



Asimismo, Cepeda Salas recordó que, en la reunión de septiembre pasado con el Presidente López Obrador, le entregó la propuesta del sindicato para mejorar las pensiones del ISSSTE, misma que está en revisión para convertirse en iniciativa y ser discutida por los legisladores.



Dio a conocer que, entre los logros obtenidos en las últimas semanas, la Comisión Ejecutiva de PENSIONISSSTE aprobó, a propuesta del Sindicato, reducir la comisión que cobra a los trabajadores de 0.79 por ciento a 0.53 por ciento.



Respecto al eventual regreso a clases presenciales, Cepeda Salas reiteró que será hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, para que no exista riesgo de contagio en la comunidad educativa.



Mientras no se tenga una vacuna, tampoco regresarán a las aulas los maestros mayores a 60 años, con enfermedades crónico degenerativas, que estén embarazadas o en periodo de lactancia.



En el encuentro también se enlistaron las múltiples aportaciones del SNTE al fortalecimiento del sistema educativo en el actual gobierno, así como las distintas actividades realizadas en el ámbito internacional, que le han permitido estrechar vínculos con organizaciones gremiales en el mundo.



Cepeda Salas hizo un llamado mantenerse unidos, como hasta ahora, para seguir respondiendo eficazmente a los trabajadores de la educación y defendiendo las conquistas alcanzadas.