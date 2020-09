El Proyecto de Ley de Educación Superior afecta a Estudiantes y a Universidades Particulares a las que discrimina

+La Ley General de Educación discrimina



+INFONAVIT certificado internacionalmente



+Regreso a clases decisión de los gobiernos



CIUDAD DE MEXICO .- El proyecto de Ley General de Educación Superior que se cabildea en la Secretaría de Educación Pública y en el Senado de la República contiene señalamientos que atentan contra la dignidad de los jóvenes estudiantes de instituciones particulares de educación superior, porque se establece en los acuerdos transitorios que sólo a un pequeño grupo se le respeten privilegios, acuerdos presidenciales y secretariales que permite la autonomía de las mismas.



En cambio, señaló María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), las demás sufren de sobre regulación, tiempos excesivos de respuesta, son estigmatizadas como instituciones de mala calidad, ’cuando son precisamente estas instituciones, de muchos años de trabajo, firmes, fuertes y responsables, las que han dado la formación profesional a los jóvenes que no obtienen un lugar en la educación superior pública. Recordemos que no somos un país de ricos’.



La dirigente nacional de ALPES destaca que el problema radica en el rezago que cargan los jóvenes al entrar a estudiar en las escuelas de tipo superior y lo fácil que es decir que la institución es mala, porque no es altamente costosa.



Esto es sumamente aventurado, añadió Flores del Valle, porque al hacer esta división entre las escuelas, queda en el aire la equidad e inclusión, cuando son los jóvenes quienes podrán sacar a este país adelante y a quienes les están debiendo una educación de mayor calidad en todo el sistema.



De no romper paradigmas, cambiar lo que hasta ahora no se resuelve para dar un piso parejo a todas, y apoyar a quienes trabajan honestamente, ’será difícil aplaudir una ley que no garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo’, afirmó.



Al mismo tiempo, la SEP determinará cómo se va a operar la ley, cómo será la simplificación administrativa, cómo se entregará el reconocimiento de validez de la gestión institucional, cómo se conformará por las particulares el Consejo Nacional para la Mejora de la Educación Superior, y otros asuntos de interés, que hoy generan una gran incertidumbre para el 98% de las instituciones particulares.



Flores del Valle observó que, ’si seguimos haciendo una ley nada más para unos cuantos, para un grupo pequeño y privilegiando a unas instituciones por sobre otras, no vamos a mejorar la calidad de la educación, ni reivindicar ni dignificar a la población estudiantil, pues hay que dignificar también a las escuelas que están trabajando con esos jóvenes’.



Lo que queremos es ’una ley para los actores principales: los universitarios, no para las escuelas, no para grupos, no para forjar cotos de poder, sino para proteger al estudiantado y prestar servicios de una forma digna y que de verdad sirva para mejorar la calidad educativa del país’…



INFONAVIT OBTIENE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN IGUALDAD DE GÉNERO



El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recibió, el pasado 8 de septiembre de 2020, la Certificación EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) en el nivel Assess, el primero de tres que considera una metodología internacional aplicable tanto a países como industrias para evaluar la disminución de la brecha de género.



Los resultados fueron comparados con el estándar internacional EDGE y muestran que el Infonavit cuenta con un entramado institucional para evitar la discriminación por motivo de género en materia de pago, reclutamiento, promoción, capacitación y desarrollo profesional, además del reconocimiento del valor de la diversidad e inclusión para el Instituto.



No obstante, se identificaron áreas de oportunidad para disminuir las brechas de género entre las que destacan el fortalecimiento de una composición de género equilibrada en los diferentes niveles de responsabilidad y mando de la institución, la falta de flexibilidad laboral, así como medios para fortalecer las rutas de talento femenino.



Para atender estas áreas de oportunidad, se implementará un plan de acción con medidas y plazos de cumplimiento específicos para evaluar sistemáticamente la posible brecha salarial por género, capacitar al personal de recursos humanos para eliminar sesgos de género en los procesos reclutamiento y promoción, diseñar un programa de mentoría, establecer un programa de trabajo flexible e incrementar la duración de la licencia de paternidad, entre otras.



Esta certificación reconoce el compromiso del Infonavit para fortalecer e impulsar la perspectiva de género, inclusión y establecimiento de mejores prácticas para asegurar entornos libres de violencia, que favorezcan el equilibrio entre el desarrollo profesional, personal y la vida familiar de las y los trabajadores; manteniéndonos así a la vanguardia en el impulso de la igualdad sustantiva entre las organizaciones públicas y privadas en México.



Asimismo, esta certificación atiende la recomendación ACI-003-05/19 del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Infonavit y consiste en la realización de un diagnóstico a partir de información estadística de la plantilla laboral, la documentación de prácticas y políticas para la igualdad laboral y los resultados de una encuesta diseñada para conocer la percepción de las y los trabajadores en materia de igualdad de género, a través de cinco ejes analíticos:



· Pago equitativo por trabajo equitativo,



· Reclutamiento y promoción,



· Capacitación para el desarrollo de liderazgo y mentoría,



· Trabajo flexible y



· Cultura institucional.



Además del Infonavit, sólo dos instituciones públicas en el país han recibido la certificación de este estándar: el Banco de México (Banxico) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)….



REGRESO A CLASES PRESENCIALES DECISION DE LOS GOBIERNOS LOCALES CON SEMAFORO EN VERDE



Una vez que la Secretaría de Salud determina que un estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde, cada entidad federativa tomará la decisión del momento en el que regresará a clases presenciales, informó el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.



Luego de participar en un recorrido con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por las obras que se realizan en la calle de República de Brasil, en el Centro Histórico, detalló que, al ser Campeche, la primera entidad que entra a semáforo verde, se considerará un protocolo de regreso a clases presenciales con la Secretaría de Salud para realizarlo con todo cuidado.



Sostuvo que para regresar a clases presenciales existen distintas intervenciones que se deben cumplirse, entre las que se encuentran el regreso gradual, de manera que la mitad de un salón ingrese los lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves.



En tanto que los viernes determinarán quienes fueron los alumnos que tuvieron menos condiciones para estudiar durante el periodo de clases a distancia y le dará clases a la mitad del grupo rezagado, lo que se determinará mediante una evaluación diagnóstica, individualizada, que se aplicará durante las primeras tres semanas de regreso a clases.



Asimismo, se tendrá que utilizar de manera obligatoria cubrebocas, además de la instalación de tres filtros sanitarios, uno familiar, en casa; otro en el ingreso a la escuela, y uno más en el salón de clases, entre otras medidas.



Moctezuma Barragán detalló que tras la reunión que sostendrá con el Gobernador del estado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, en los próximos días, será cuando se anuncie cómo y cuándo sería el regreso gradual y bien cuidado a clases en el estado.



’Lo que no queremos que suceda, es que nos precipitemos y provoquemos un rebrote que sería realmente lamentable por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad, por todo el esfuerzo que han hecho los gobiernos de los estados y de la ciudad para controlar la pandemia’…..



